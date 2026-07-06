Рейки или рельсы: какое из этих железнодорожных слов является неправильным в украинском языке

Каждое слово – это не просто мелочь, за каждым словом стоит своя история, происхождение, культурная традиция. А техническая терминология – это вообще отдельная интересная тема.

Какое из слов – украинское: "рейка" или "рельса" – рассказывает со ссылкой на ресурс "Горох".

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Рельсы или рейки – как правильно сказать на украинском?

В разгар лета "достать" билеты на этот вид транспорта – настоящий квест и сверхзадача. Но многие любят путешествия на поезде за возможность ехать лежа и за равномерный стук колес.

Обратите внимание! Ранее мы писали, как правильно на украинском – "потяг" или "поїзд" и являются ли эти слова равнозначными. А в украинском языке есть интересное слово "двірець", которое тоже относится к железнодорожному транспорту.

В разговоре можно услышать: "Поезд мчится по рельсам". Звучит знакомо, но почему-то в этом слове не совсем наше, ведь украинский язык имеет свою терминологию.

В нашем языке нет слова "рельсы", но есть свой, исконный вариант – "рейки" / "рейка". Именно это слово приводят украинские словари, а также используют в технической литературе, на железной дороге и в официальных документах.

Рейка – это стальной узкий брусок, который крепится двумя рядами на шпалах для движения железнодорожных, трамвайных и других поездов, вагонеток, подъемных кранов и тому подобное.

Например:

Иван Франко: "По залізних рейках мчить поїзд, гуркотить і свистить".

Александр Довженко: "Стукіт коліс по рейках нагадував пульс великої країни".

Василий Стус: "Збитися з рейок – значить втратити шлях".

Интересно, что слово "рейка" выводится из двух языков:

от английского rail (множественное число rails) – "поперечина, перекладина; брусок";

от немецкого Reihe – "ряд" , "линия" или Riegel – "планка, брус",

, "линия" или – "планка, брус", через польское посредничество: в польском reja – шест, брус.

Слово попало в украинский язык во времена развития европейского железнодорожного транспорта в XIX веке. Именно тогда закрепилась форма "рейка", множественное число – "рейки". Именно тогда оно давно стало органичной частью украинской технической лексики.

Зато слово "рельсы" пришло из русского языка (рельсы) и из-за длительного влияния до сих пор осталось в разговорной речи.

Кстати, рейка – это не только элемент железнодорожного пути. Так называют также длинную узкую планку из дерева, металла или пластика, которую используют в строительстве, мебельном производстве и измерительных работах.

Украинский язык имеет собственные точные названия для многих технических понятий. Поэтому, когда речь идет о железной дороге, следует говорить именно "рейки".

Ведь именно из таких, на первый взгляд, мелочей и формируется естественная украинская речь. Говорите на украинском!