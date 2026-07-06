Какое из слов – украинское: "рейка" или "рельса" – рассказывает со ссылкой на ресурс "Горох".
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Рельсы или рейки – как правильно сказать на украинском?
В разгар лета "достать" билеты на этот вид транспорта – настоящий квест и сверхзадача. Но многие любят путешествия на поезде за возможность ехать лежа и за равномерный стук колес.
Обратите внимание! Ранее мы писали, как правильно на украинском – "потяг" или "поїзд" и являются ли эти слова равнозначными. А в украинском языке есть интересное слово "двірець", которое тоже относится к железнодорожному транспорту.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
В разговоре можно услышать: "Поезд мчится по рельсам". Звучит знакомо, но почему-то в этом слове не совсем наше, ведь украинский язык имеет свою терминологию.
В нашем языке нет слова "рельсы", но есть свой, исконный вариант – "рейки" / "рейка". Именно это слово приводят украинские словари, а также используют в технической литературе, на железной дороге и в официальных документах.
Рейка – это стальной узкий брусок, который крепится двумя рядами на шпалах для движения железнодорожных, трамвайных и других поездов, вагонеток, подъемных кранов и тому подобное.
Например:
- Иван Франко: "По залізних рейках мчить поїзд, гуркотить і свистить".
- Александр Довженко: "Стукіт коліс по рейках нагадував пульс великої країни".
- Василий Стус: "Збитися з рейок – значить втратити шлях".
Интересно, что слово "рейка" выводится из двух языков:
- от английского rail (множественное число rails) – "поперечина, перекладина; брусок";
- от немецкого Reihe – "ряд" , "линия" или Riegel – "планка, брус",
- через польское посредничество: в польском reja – шест, брус.
Слово попало в украинский язык во времена развития европейского железнодорожного транспорта в XIX веке. Именно тогда закрепилась форма "рейка", множественное число – "рейки". Именно тогда оно давно стало органичной частью украинской технической лексики.
Зато слово "рельсы" пришло из русского языка (рельсы) и из-за длительного влияния до сих пор осталось в разговорной речи.
Кстати, рейка – это не только элемент железнодорожного пути. Так называют также длинную узкую планку из дерева, металла или пластика, которую используют в строительстве, мебельном производстве и измерительных работах.
Украинский язык имеет собственные точные названия для многих технических понятий. Поэтому, когда речь идет о железной дороге, следует говорить именно "рейки".
Ведь именно из таких, на первый взгляд, мелочей и формируется естественная украинская речь. Говорите на украинском!