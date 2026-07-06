Яке зі слів українське "рейка" чи "рельса", розповідає з посиланням на ресурс "Горох".

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Рельси чи рейки – як правильно сказати українською?

У пік літа "зловити" квитки на цей вид транспорту – справжній квест та надзавдання. Але багато хто любить мандрівки потягом за можливість їхати лежачи та рівномірне постукування коліс.

Зверніть увагу! Раніше ми писали, як правильно українською – потяг чи поїзд і чи рівнозначні ці слова. І в українській мові є цікаве слово "двірець", яке теж стосується залізничного транспорту.

У розмові можна почути: "Поїзд мчить по рельсах". Звучить знайомо, але щось у цьому слові не зовсім наше, бо українська мова має свою термінологію.

У нашій мові немає слова "рельси", але є свій, питомий варіант – рейки / рейка. Саме це слово подають українські словники, а також використовують у технічній літературі, на залізниці й в офіційних документах.

Рейка – це сталевий вузький брусок, що прикріплюється двома рядами на шпалах для руху залізничних, трамвайних та ін. поїздів, вагонеток, підйомних кранів і тощо.

Наприклад:

Іван Франко: "По залізних рейках мчить поїзд, гуркотить і свистить".

Олександр Довженко: "Стукіт коліс по рейках нагадував пульс великої країни".

Василь Стус: "Збитися з рейок – значить втратити шлях".

Цікаво, що слово "рейка" виводять з двох мов:

від англійського rail (множина rails) – "поперечка, перекладина; брусок";

від німецького Reihe – "ряд", "лінія" чи Riegel – "планка, брус",

"ряд", "лінія" чи – "планка, брус", через польське посередництво: в польській reja – жердина, брус.

Слово потрапило в українську мову в часи розвитку європейського залізничного транспорту в XIX столітті. Саме тоді закріпилася форма "рейка", множина – "рейки". Саме тоді воно давно стало органічною частиною української технічної лексики.

Натомість слово "рельси" прийшло з російської мови (рельсы) і через тривалий вплив досі залишилося в побутовому мовленні.

До речі, рейка – це не лише елемент залізничної колії. Так називають також довгу вузьку планку з дерева, металу чи пластику, яку використовують у будівництві, меблевому виробництві та вимірювальних роботах.

Українська мова має власні точні назви для багатьох технічних понять. Тож коли йдеться про залізницю, варто казати саме рейки.

Адже саме з таких, на перший погляд, дрібниць і формується природне українське мовлення. Говоріть українською!