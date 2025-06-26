Здесь 10 украинских: обнародовали рейтинг лучших вузов мира 2026 года

Опубликовали рейтинг QS World University Rankings 2026. В нем распределили места для более 1500 университетов со всего мира.

Есть среди них и украинские ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на рейтинг.

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Обнародовали рейтинг лучших вузов мира 2026 года

Исследования для Всемирного рейтинга университетов начинают в сентябре, а сами рейтинги публикуют в июне.

В рейтинг QS World University Rankings 2026 попали и 10 украинских вузов.

Самое высокое место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он расположился между 721 и 730 позициями.

Далее – Харьковский национальный университет имени Каразина (781 – 790).

Чуть ниже – между 801 и 850 ступеньками – разместили Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

За первой тысячей лучших вузов оказались также:

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

НУ "Львовская политехника";

Сумской государственный университет;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия";

Одесский национальный университет имени Мечникова;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

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Какие вузы лучшие в мире

В топе рейтинга оказались такие университеты:

Массачусетский технологический институт (MIT), США Имперский колледж Лондона, Великобритания Стэнфордский университет, США Оксфордский университет, Великобритания Гарвардский университет, США США Кембриджский университет, Великобритания ETH Цюрих, Швейцария Национальный университет Сингапура, Сингапур Университетский колледж Лондона, Великобритания Великобритания Калифорнийский технологический институт, США.

Нынешние рейтинги демонстрируют рост влияния азиатских университетов, их в рейтинге – 565. Азиатские страны продолжают инвестировать значительные средства в исследования, интернационализацию и долгосрочную стратегию в высшем образовании.

Заметим, что этот рейтинг является самым полным. В нем представлены лучшие высшие учебные заведения со всего мира. Рейтинг имеет целью помогать мотивированным людям в любой точке мира реализовать свой потенциал через достижения в образовании, международную мобильность и карьерное развитие.