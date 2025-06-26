Здесь 10 украинских: обнародовали рейтинг лучших вузов мира 2026 года
- 10 украинских университетов попали в рейтинг QS World University Rankings 2026.
- Самое высокое место среди них занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- Какие еще заведения высшего образования оказались среди лучших – в новости.
Опубликовали рейтинг QS World University Rankings 2026. В нем распределили места для более 1500 университетов со всего мира.
Есть среди них и украинские ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на рейтинг.
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Обнародовали рейтинг лучших вузов мира 2026 года
Исследования для Всемирного рейтинга университетов начинают в сентябре, а сами рейтинги публикуют в июне.
В рейтинг QS World University Rankings 2026 попали и 10 украинских вузов.
Самое высокое место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Он расположился между 721 и 730 позициями.
Далее – Харьковский национальный университет имени Каразина (781 – 790).
Чуть ниже – между 801 и 850 ступеньками – разместили Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
За первой тысячей лучших вузов оказались также:
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- НУ "Львовская политехника";
- Сумской государственный университет;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Одесский национальный университет имени Мечникова;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
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Какие вузы лучшие в мире
В топе рейтинга оказались такие университеты:
- Массачусетский технологический институт (MIT), США
- Имперский колледж Лондона, Великобритания
- Стэнфордский университет, США
- Оксфордский университет, Великобритания
- Гарвардский университет, США США
- Кембриджский университет, Великобритания
- ETH Цюрих, Швейцария
- Национальный университет Сингапура, Сингапур
- Университетский колледж Лондона, Великобритания Великобритания
- Калифорнийский технологический институт, США.
Нынешние рейтинги демонстрируют рост влияния азиатских университетов, их в рейтинге – 565. Азиатские страны продолжают инвестировать значительные средства в исследования, интернационализацию и долгосрочную стратегию в высшем образовании.
Заметим, что этот рейтинг является самым полным. В нем представлены лучшие высшие учебные заведения со всего мира. Рейтинг имеет целью помогать мотивированным людям в любой точке мира реализовать свой потенциал через достижения в образовании, международную мобильность и карьерное развитие.
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