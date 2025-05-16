Обнародовали рейтинг украинских вузов по показателям Scopus 2025 года.

Освита.ua обнародовала ежегодный рейтинг вузов Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus. Результаты рейтинга основаны на показателях цитирования научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.

Об этом информирует 24 Канал. База данных Scopus постоянно индексирует более 30 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нее попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.

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Какой рейтинг украинских вузов

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.

Согласно результатам рейтинга 2025 года самый высокий индекс ЗВО Украины имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.

Второе место рейтинга занимает Харьковский национальный университет имени Каразина.

На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.

Четвертую строчку рейтинга занял Сумской государственный университет.

На пятом месте рейтинга расположился Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Рейтинг вузов по показателям Scopus 2025 года