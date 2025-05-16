Обнародовали рейтинг украинских вузов по показателям Scopus 2025 года
- Обнародовали рейтинг украинских вузов по показателям Scopus 2025 года.
- Киевский национальный университет имени Шевченко имеет самый высокий индекс в рейтинге украинских вузов.
- Подробный список можно найти в новости.
Освита.ua обнародовала ежегодный рейтинг вузов Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus. Результаты рейтинга основаны на показателях цитирования научных статей, опубликованных учебными заведениями или их специалистами.
Об этом информирует 24 Канал. База данных Scopus постоянно индексирует более 30 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нее попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.
Смотрите также В Украине усилят проверки в учебных заведениях по обучению аспирантов
Какой рейтинг украинских вузов
В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.
Согласно результатам рейтинга 2025 года самый высокий индекс ЗВО Украины имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.
Второе место рейтинга занимает Харьковский национальный университет имени Каразина.
На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.
Четвертую строчку рейтинга занял Сумской государственный университет.
На пятом месте рейтинга расположился Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского".
Рейтинг вузов по показателям Scopus 2025 года
|Место ￬ место
|Учебное заведение
|Количество публикаций
|Количество цитирований
|Индекс Хирша 2025 года
|Индекс Хирша 2024
|Разница (2025–2024)
|1
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|28239
|236909
|139
|129
|10
|2
|Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
|15592
|115671
|96
|89
|7
|3
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|10866
|81760
|82
|78
|4
|4 (+2)
|Сумской государственный университет
|5895
|66725
|81
|73
|8
|5
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|14179
|73528
|78
|74
|4
|6 (-2)
|Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
|5026
|40592
|77
|75
|2
|7 (+1)
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|3128
|28685
|74
|66
|8
|8 (-1)
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|5399
|32944
|71
|70
|1
|9
|Национальный университет "Львовская политехника"
|14944
|84089
|70
|65
|5
|10
|Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|2260
|29558
|70
|63
|7
|11 (+2)
|Харьковский национальный медицинский университет
|3441
|33647
|66
|57
|9
|12
|Днепровский государственный медицинский университет
|1529
|29198
|65
|58
|7
|13 (+1)
|Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
|3906
|21070
|64
|57
|7
|14 (+29)
|Украинский государственный университет науки и технологий
|5397
|31829
|62
|33
|29
|15 (-4)
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|7409
|38769
|61
|59
|2
|16 (-1)
|Донецкий национальный медицинский университет
|1775
|14977
|59
|57
|2
|17
|Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
|2254
|18933
|58
|53
|5
|18 (-2)
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|5633
|31070
|55
|54
|1
|19 (-1)
|Украинский государственный химико-технологический университет
|2219
|18130
|55
|51
|4
|20 (-1)
|Ужгородский национальный университет
|4367
|25780
|53
|50
|3
|21 (-1)
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|860
|11171
|52
|48
|4
|22 (-1)
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|4721
|25142
|51
|46
|5
|23 (+4)
|Национальный авиационный университет
|5163
|23739
|50
|40
|10
|24 (-2)
|Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
|3274
|21203
|49
|44
|5
|25 (+10)
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского
|2415
|20426
|48
|36
|12
|26 (+2)
|Межрегиональная академия управления персоналом
|1264
|8163
|48
|40
|8
|27 (-3)
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|5203
|22943
|46
|42
|4
|28 (-5)
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|1392
|11636
|46
|43
|3
|29 (+1)
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|2557
|14361
|43
|39
|4
|30 (+4)
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|1613
|10674
|42
|37
|5
|31 (+6)
|Западноукраинский национальный университет
|1917
|9120
|42
|36
|6
|32 (-6)
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|1144
|8163
|42
|41
|1
|33
|Криворожский государственный педагогический университет
|667
|6849
|42
|38
|4
|34 (-5)
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|2603
|12483
|41
|39
|2
|35 (+6)
|Сумской национальный аграрный университет
|1422
|9788
|40
|34
|6
|36 (-4)
|Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
|1108
|9258
|40
|38
|2
|37 (-6)
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|1762
|13604
|39
|38
|1
|38 (-2)
|Национальный лесотехнический университет Украины
|640
|8261
|39
|36
|3
|39
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|880
|6173
|39
|35
|4
|40
|Винницкий национальный технический университет
|1761
|8859
|38
|34
|4
|41 (+1)
|Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова
|2007
|7499
|38
|34
|4
|42 (+9)
|Херсонский государственный университет
|770
|5152
|38
|32
|6
|43 (+13)
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|1174
|4775
|38
|29
|9
|44 (+4)
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|1914
|10881
|37
|32
|5
|45
|Национальный университет пищевых технологий
|1313
|7850
|37
|33
|4
|46 (-8)
|Криворожский национальный университет
|1156
|7833
|37
|36
|1
|47 (+5)
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|1776
|10426
|36
|31
|5
|48 (-1)
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|900
|9939
|36
|33
|3
|49 (-5)
|Национальный университет "Одесская политехника"
|1928
|8477
|36
|33
|3
|50 (-4)
|Донецкий национальный технический университет
|1830
|6832
|35
|33
|2
|51 (+17)
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|877
|5198
|35
|27
|8
|52 (-3)
|Одесский национальный технологический университет
|1331
|6859
|34
|32
|2
|53 (-3)
|Буковинский государственный медицинский университет
|2229
|6755
|34
|32
|2
|54 (-1)
|Национальный фармацевтический университет
|2051
|8731
|33
|30
|3
|55 (-1)
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|1633
|8586
|33
|30
|3
|56 (+2)
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|1587
|8503
|33
|28
|5
|57 (+20)
|Украинская медицинская стоматологическая академия
|1416
|6290
|33
|25
|8
|58 (-3)
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|776
|6247
|33
|29
|4
|59 (+1)
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|1055
|5604
|32
|28
|4
|60 (+4)
|Государственный биотехнологический университет
|1717
|8918
|31
|27
|4
|61 (+2)
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|1230
|8812
|31
|27
|4
|62 (-5)
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|1290
|8127
|31
|28
|3
|63 (-38)
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|1617
|5833
|31
|41
|-10
|64 (+7)
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|1153
|5633
|31
|26
|5
|65 (+7)
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|801
|4869
|31
|26
|5
|66 (-4)
|Приазовский государственный технический университет
|969
|4597
|31
|28
|3
|67 (+2)
|Государственный университет инфраструктуры и технологий
|702
|3637
|31
|27
|4
|68 (-9)
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова
|1802
|7691
|30
|28
|2
|69 (+1)
|Одесский национальный медицинский университет
|1410
|6263
|30
|26
|4
|70 (-4)
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|1074
|6347
|29
|27
|2
|71 (-10)
|Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
|1025
|4562
|29
|28
|1
|72 (-5)
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
|615
|4255
|29
|27
|2
|73 (+3)
|Государственный торгово-экономический университет
|1562
|6215
|28
|25
|3
|74 (-9)
|Запорожский национальный университет
|1621
|5860
|28
|27
|1
|75 (-2)
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|745
|4681
|28
|26
|2
|76 (+7)
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|1125
|4652
|28
|24
|4
|77 (+2)
|Университет "Киевская школа экономики"
|256
|3235
|28
|25
|3
|78 (-3)
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|1988
|6599
|27
|25
|2
|79 (+3)
|Хмельницкий национальный университет
|1388
|6344
|27
|24
|3
|80 (+16)
|Харьковский национальный педагогический университет
имени Г. С. Сковороды
|600
|4481
|27
|21
|6
|81 (+8)
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|1048
|4365
|27
|22
|5
|82 (-4)
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
|642
|3878
|27
|25
|2
|83 (-75)
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|961
|3825
|27
|25
|2
|84 (-10)
|Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
|702
|3430
|27
|26
|1
|85 (-4)
|Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского
|328
|2796
|27
|25
|2
|86 (-2)
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|588
|3283
|26
|24
|2
|87 (+6)
|Бердянский государственный педагогический университет
|382
|2310
|26
|22
|4
|88 (+9)
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|812
|3757
|25
|21
|4
|89 (-2)
|Николаевский национальный аграрный университет
|687
|3730
|25
|23
|2
|90 (-4)
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|634
|3603
|25
|23
|2
|91
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|674
|2788
|25
|22
|3
|92 (-7)
|Одесский государственный экологический университет
|485
|4435
|24
|23
|1
|93 (+9)
|Киевский Университет имени Бориса Гринченко
|1126
|4101
|24
|20
|4
|94
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|870
|4002
|24
|21
|3
|95
|Национальный транспортный университет
|868
|3332
|24
|21
|3
|96 (+2)
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|963
|3238
|24
|21
|3
|97 (+7)
|Львовский национальный университет природопользования Львовский национальный университет природопользования
|608
|3180
|24
|20
|4
|98 (+23)
|Одесский национальный морской университет
|603
|3034
|24
|18
|6
|99 (-9)
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|456
|3032
|24
|22
|2
|100
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|433
|2553
|24
|21
|3
|101 (-13)
|Херсонская государственная морская академия
|366
|2240
|24
|23
|1
|102 (-1)
|Львовский торгово-экономический университет
|274
|1816
|24
|21
|3
|103 (+8)
|Полесский национальный университет
|956
|3563
|23
|19
|4
|104 (-1)
|Винницкий национальный аграрный университет
|604
|3532
|23
|20
|3
|105 (-6)
|Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского
|546
|2439
|23
|21
|2
|106 (-14)
|Черкасский государственный технологический университет
|574
|2397
|23
|22
|1
|107 (+5)
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|464
|3001
|22
|19
|3
|108 (+9)
|Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|349
|2028
|22
|19
|3
|109 (+21)
|Подольский государственный университет
|404
|2021
|22
|16
|6
|110 (+15)
|Университет таможенного дела и финансов
|411
|2017
|22
|17
|5
|111 (-3)
|Одесский национальный экономический университет
|272
|1685
|22
|20
|2
|112 (-2)
|Луцкий национальный технический университет
|1062
|4106
|21
|19
|2
|113
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|620
|2684
|21
|19
|2
|114 (+6)
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|718
|2430
|21
|18
|3
|115 (-1)
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|552
|2386
|21
|19
|2
|116
|Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
|563
|2151
|21
|19
|2
|117 (-12)
|Мариупольский государственный университет
|336
|2086
|21
|20
|1
|118 (-3)
|Херсонский национальный технический университет
|608
|2068
|21
|19
|2
|119 (+19)
|Харьковский национальный университет внутренних дел
|528
|1871
|21
|15
|6
|120 (-14)
|Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
|404
|1824
|21
|20
|1
|121 (-14)
|Луганский государственный медицинский университет
|243
|1587
|21
|20
|1
|122 (-13)
|ИТ СТЕП Университет
|61
|950
|21
|20
|1
|123 (-4)
|Полтавский государственный аграрный университет
|712
|2657
|20
|18
|2
|124 (+32)
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|696
|2240
|20
|12
|8
|125 (-3)
|Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко
|395
|2157
|20
|18
|2
|126 (-3)
|Украинская академия книгопечатания
|394
|1922
|20
|18
|2
|127 (-9)
|Международный гуманитарный университет
|242
|1387
|20
|19
|1
|128
|Государственный налоговый университет
|504
|1952
|19
|16
|3
|129
|Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци II
|322
|1844
|19
|16
|3
|130 (+1)
|Национальная академия государственного управления при Президенте Украины
|253
|1411
|19
|16
|3
|131 (+3)
|Национальная академия Национальной гвардии Украины
|292
|1298
|19
|16
|3
|132 (-5)
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|340
|1259
|19
|17
|2
|133 (+30)
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|282
|1079
|19
|12
|7
|134 (+1)
|Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
|895
|2384
|18
|15
|3
|135 (-2)
|Военная академия (г. Одесса)
|538
|1701
|18
|16
|2
|136 (-4)
|Харьковская государственная академия физической культуры
|491
|1463
|18
|16
|2
|137 (-13)
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко
|322
|1425
|18
|18
|0
|138 (-12)
|Университет банковского дела
|126
|1087
|18
|17
|1
|139 (-3)
|Центральноукраинский национальный технический университет
|549
|2224
|17
|15
|2
|140 (+2)
|Львовский государственный университет внутренних дел
|597
|2045
|17
|14
|3
|141 (-2)
|Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
|270
|1119
|17
|15
|2
|142 (+11)
|Центральноукраинский государственный педагогический университет
имени Владимира Винниченко
|319
|1114
|17
|13
|4
|143 (-3)
|Европейский университет
|152
|960
|17
|15
|2
|144 (+4)
|Украинский католический университет
|343
|3437
|16
|13
|3
|145 (-8)
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|621
|1686
|16
|15
|1
|146 (-3)
|Днепровский государственный технический университет
|604
|1414
|16
|14
|2
|147 (+2)
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|414
|1352
|16
|13
|3
|148 (-2)
|Киевский академический университет
|225
|1341
|16
|14
|2
|149 (-4)
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|399
|1314
|16
|14
|2
|150 (+18)
|Днепропетровский государственный университет внутренних дел
|291
|974
|16
|11
|5
|151 (+3)
|Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины
|161
|967
|16
|13
|3
|152 (-11)
|Житомирский военный институт имени С. П. Королева
|138
|763
|16
|15
|1
|153 (-9)
|Донбасский государственный педагогический университет
|272
|1161
|15
|14
|1
|154 (-3)
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|411
|1088
|15
|13
|2
|155 (+5)
|Национальная академия внутренних дел
|330
|977
|15
|12
|3
|156 (-4)
|Университет имени Альфреда Нобеля
|222
|962
|15
|13
|2
|157 (+2)
|Национальный университет "Острожская академия"
|299
|897
|15
|12
|3
|158 (-3)
|Киевский медицинский университет
|332
|891
|15
|13
|2
|159 (-12)
|Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
|173
|842
|15
|14
|1
|160 (-10)
|Уманский национальный университет садоводства
|479
|1173
|14
|13
|1
|161 (-4)
|Полтавский университет экономики и торговли
|298
|1114
|14
|12
|2
|162 (+7)
|Донецкий государственный университет внутренних дел
|188
|805
|14
|11
|3
|163 (+7)
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|170
|753
|14
|11
|3
|164 (-2)
|Классический частный университет
|163
|741
|14
|12
|2
|165
|Государственный университет экономики и технологий
|102
|617
|14
|12
|2
|166 (+8)
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|115
|538
|14
|10
|4
|167 (+10)
|Киевский международный университет
|134
|524
|14
|9
|5
|168 (+3)
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|392
|1050
|13
|10
|3
|169 (-2)
|Национальная академия Службы безопасности Украины
|257
|864
|13
|11
|2
|170 (+10)
|Международный Европейский Университет
|258
|833
|13
|8
|5
|171 (-10)
|Открытый международный университет развития человека "Украина"
|208
|774
|13
|12
|1
|172 (-8)
|Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут
|201
|706
|13
|12
|1
|173 (+2)
|Львовский университет бизнеса и права
|65
|398
|13
|10
|3
|174 (-2)
|Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
|249
|690
|12
|10
|2
|175 (-9)
|Университет экономики и права "Крок"
|144
|609
|12
|12
|0
|176 (+7)
|Одесский государственный университет внутренних дел
|214
|578
|12
|8
|4
|177 (-4)
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|156
|513
|12
|10
|2
|178 (-2)
|Одесский государственный аграрный университет
|188
|522
|11
|9
|2
|179 (new)
|Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая
|117
|399
|11
|–
|–
|180 (+7)
|Украинская военно-медицинская академия
|393
|606
|10
|7
|3
|181 (+1)
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|178
|369
|10
|8
|2
|182 (-4)
|Буковинский университет
|60
|341
|10
|9
|1
|183 (+7)
|Винницкая академия непрерывного образования
|51
|205
|10
|7
|3
|184 (-3)
|Мукачевский государственный университет
|153
|382
|9
|8
|1
|185 (-6)
|Академия труда, социальных отношений и туризма
|72
|371
|9
|9
|0
|186 (+6)
|Харьковский международный медицинский университет
|76
|318
|9
|6
|3
|187 (+1)
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|83
|315
|9
|7
|2
|188 (+5)
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|87
|258
|9
|6
|3
|189 (-4)
|Международный университет финансов
|23
|160
|9
|8
|1
|190 (new)
|Национальная академия управления
|178
|329
|8
|–
|–
|191 (+3)
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|97
|287
|8
|6
|2
|192 (-3)
|Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
|81
|250
|8
|7
|1
|193 (+2)
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|47
|225
|8
|6
|2
|194 (+7)
|Технический университет Метинвест Политехника
|78
|209
|8
|5
|3
|195 (-11)
|Харьковский технологический университет "ШАГ"
|21
|164
|8
|8
|0
|196 (+1)
|Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт
|38
|151
|8
|6
|2
|197 (-6)
|Киевский национальный лингвистический университет
|226
|382
|7
|6
|1
|198 (-12)
|Львовский медицинский университет
|321
|277
|7
|7
|0
|199 (+4)
|Государственный университет информатики и искусственного интеллекта
|50
|128
|7
|5
|2
|200 (-2)
|Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления"
|79
|284
|6
|5
|1
|201 (-5)
|Университет Короля Даниила
|85
|156
|6
|6
|0
|202 (-3)
|Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины
|77
|153
|6
|5
|1
|203 (-3)
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|80
|137
|6
|5
|1
|204 (+2)
|Харьковская государственная академия культуры
|115
|127
|6
|4
|2
|205 (+8)
|Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова
|28
|126
|6
|3
|3
|206 (-4)
|Бердянский университет менеджмента и бизнеса
|19
|88
|6
|5
|1
|207 (new)
|Киевский университет туризма, экономики и права
|30
|79
|6
|–
|–
|208 (-3)
|Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия"
|35
|123
|5
|4
|1
|209 (+2)
|Харьковский национальный университет искусств им. И. П. Котляревского
|21
|110
|5
|3
|2
|210 (-2)
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|44
|106
|5
|4
|1
|211 (-7)
|Львовский институт экономики и туризма
|19
|106
|5
|4
|1
|212 (-5)
|Запорожский институт экономики и информационных технологий
|21
|91
|5
|4
|1
|213 (-4)
|Днепровский гуманитарный университет
|17
|92
|4
|3
|1
|214 (новый)
|Американ Юниверсити Киев
|22
|43
|4
|–
|–
|215 (-3)
|Киевский университет культуры
|39
|56
|3
|3
|0
|216 (-2)
|Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского
|43
|45
|3
|2
|1
|217 (-7)
|Киевский славистический университет
|7
|44
|3
|3
|0
|218 (new)
|Киевский институт Национальной гвардии Украины
|23
|9
|2
|–
|–
|219 (new)
|Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой
|23
|9
|2
|–
|–
|220 (new)
|Киевская муниципальная академия музыки им. Р. М. Глиэра
|8
|5
|1
|–
|–
|221 (new)
|Зигмунд Фрейд Университет Украина
|7
|3
|1
|–
|–
Ранее мы информировали, что стоимость высшего образования в Украине возрастет.