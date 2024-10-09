17 университетов Украины вошли в популярный мировой рейтинг ЗВО

17 украинских университетов попали в перечень лучших вузов мира. И это по версии World University Rankings 2025 года от ведущего агентства Times Higher Education.

Кстати, это на три ЗВО больше, чем в прошлом году. Тогда в мировой рейтинг, который является одним из самых влиятельных в мире источников данных об успешности университетов, попало 14 украинских университетов.

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Какие вузы Украины попали в World University Rankings 2025

По результатам нынешнего рейтинга, лучшим украинским ЗВО признали Сумской государственный университет. Он вошел в 801 – 1000 позиций мирового рейтинга.

Другие 16 университетов из Украины разместились на позициях 1501+.

В целом все украинские высшие учебные заведения в течение последнего года не достигли прогресса в рейтинге.

Все же большинство университетов сохранили свои позиции в мировом рейтинге.

Интересно! Лучшим университетом мира девятый год подряд признали Оксфордский университет из Великобритании.

Второе место занял Массачусетский технологический институт. Третье – Гарвардский университет из США.

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