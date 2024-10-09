Кстати, это на три ЗВО больше, чем в прошлом году. Тогда в мировой рейтинг, который является одним из самых влиятельных в мире источников данных об успешности университетов, попало 14 украинских университетов.
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Какие вузы Украины попали в World University Rankings 2025
По результатам нынешнего рейтинга, лучшим украинским ЗВО признали Сумской государственный университет. Он вошел в 801 – 1000 позиций мирового рейтинга.
Другие 16 университетов из Украины разместились на позициях 1501+.
В целом все украинские высшие учебные заведения в течение последнего года не достигли прогресса в рейтинге.
Все же большинство университетов сохранили свои позиции в мировом рейтинге.
Интересно! Лучшим университетом мира девятый год подряд признали Оксфордский университет из Великобритании.
Второе место занял Массачусетский технологический институт. Третье – Гарвардский университет из США.
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- Ранее мы информировали о том, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в самый титулованный мировой рейтинг университетов – ARWU. Детали читайте по ссылке.