До речі, це на три ЗВО більше, ніж торік. Тоді до світового рейтингу, який є одним із найвпливовіших у світі джерел даних про успішність університетів, потрапило 14 українських університетів.

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Які виші України потрапили до World University Rankings 2025

За результатами цьогорічного рейтингу, найкращим українським ЗВО визнали Сумський державний університет. Він увійшов до 801 – 1000 позицій світового рейтингу.

Інші 16 університетів з України розмістились на позиціях 1501+.

Загалом усі українські заклади вищої освіти протягом останнього року не досягли прогресу у рейтингу.

Все ж більшість університетів зберегли свої позиції у світовому рейтингу.

Цікаво! Найкращим університетом світу дев'ятий рік поспіль визнали Оксфордський університет з Великої Британії.

Друге місце посів Массачусетський технологічний інститут. Третє – Гарвардський університет із США.

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