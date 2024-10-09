До речі, це на три ЗВО більше, ніж торік. Тоді до світового рейтингу, який є одним із найвпливовіших у світі джерел даних про успішність університетів, потрапило 14 українських університетів.
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Які виші України потрапили до World University Rankings 2025
За результатами цьогорічного рейтингу, найкращим українським ЗВО визнали Сумський державний університет. Він увійшов до 801 – 1000 позицій світового рейтингу.
Інші 16 університетів з України розмістились на позиціях 1501+.
Загалом усі українські заклади вищої освіти протягом останнього року не досягли прогресу у рейтингу.
Все ж більшість університетів зберегли свої позиції у світовому рейтингу.
Цікаво! Найкращим університетом світу дев'ятий рік поспіль визнали Оксфордський університет з Великої Британії.
Друге місце посів Массачусетський технологічний інститут. Третє – Гарвардський університет із США.
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- Раніше ми інформували про те, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка увійшов до найтитулованішого світового рейтингу університетів – ARWU. Деталі читайте за посиланням.