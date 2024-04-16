11 украинских вузов попали в популярный мировой рейтинг
16 апреля 2024, 17:42Читати новину українською
Источник:QS World University Rankings
В рейтинг университетов QS World University Rankings 2024 попали 11 украинских вузов. Этот рейтинг считают одним из самых влиятельных глобальных рейтингов.
Рейтинг QS World University Rankings составляют на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).
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11 украинских ЗВО попали в рейтинг QS World University Rankings 2024
В рамках этого рейтинга вузы оценивают по ряду таких основных критериев как:
- репутация в академической среде;
- цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;
- соотношение количества преподавателей и студентов;
- результаты трудоустройства;
- отношение работодателей к выпускникам;
- репутация выпускников среди работодателей;
- связи с международной научной сетью;
- относительная численность иностранных преподавателей и студентов;
- устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.
Какие вузы – в рейтинге лучших
Так, лучшими ЗВО Украины стали такие:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – позиция 681 – 690;
- Харьковский национальный университет имени Каразина – позиция 691 – 700;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – позиция 731 – 740;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – позиция 901 – 950;
- Национальный университет "Львовская политехника" – позиция 951 – 1000;
- Сумской государственный университет – позиция 951 – 1000;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – позиция 1001 – 1200;
- Одесский национальный университет имени Мечникова – позиция 1001 – 1200;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – позиция 1201 – 1400;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – позиция 1201 – 1400;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – позиция 1201 – 1400.