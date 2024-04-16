11 украинских вузов попали в популярный мировой рейтинг

В рейтинг университетов QS World University Rankings 2024 попали 11 украинских вузов. Этот рейтинг считают одним из самых влиятельных глобальных рейтингов.

Рейтинг QS World University Rankings составляют на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

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11 украинских ЗВО попали в рейтинг QS World University Rankings 2024

В рамках этого рейтинга вузы оценивают по ряду таких основных критериев как:

репутация в академической среде;

цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;

соотношение количества преподавателей и студентов;

результаты трудоустройства;

отношение работодателей к выпускникам;

репутация выпускников среди работодателей;

связи с международной научной сетью;

относительная численность иностранных преподавателей и студентов;

устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.

Какие вузы – в рейтинге лучших

Так, лучшими ЗВО Украины стали такие: