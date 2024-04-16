Рейтинг QS World University Rankings составляют на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).
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11 украинских ЗВО попали в рейтинг QS World University Rankings 2024
В рамках этого рейтинга вузы оценивают по ряду таких основных критериев как:
- репутация в академической среде;
- цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;
- соотношение количества преподавателей и студентов;
- результаты трудоустройства;
- отношение работодателей к выпускникам;
- репутация выпускников среди работодателей;
- связи с международной научной сетью;
- относительная численность иностранных преподавателей и студентов;
- устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.
Какие вузы – в рейтинге лучших
Так, лучшими ЗВО Украины стали такие:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – позиция 681 – 690;
- Харьковский национальный университет имени Каразина – позиция 691 – 700;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – позиция 731 – 740;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – позиция 901 – 950;
- Национальный университет "Львовская политехника" – позиция 951 – 1000;
- Сумской государственный университет – позиция 951 – 1000;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – позиция 1001 – 1200;
- Одесский национальный университет имени Мечникова – позиция 1001 – 1200;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – позиция 1201 – 1400;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники – позиция 1201 – 1400;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – позиция 1201 – 1400.