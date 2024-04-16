Рейтинг QS World University Rankings составляют на основе глобального исследования ЗВО мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки. Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).

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11 украинских ЗВО попали в рейтинг QS World University Rankings 2024

В рамках этого рейтинга вузы оценивают по ряду таких основных критериев как:

репутация в академической среде;

цитируемость научных публикаций представителей ЗВО;

соотношение количества преподавателей и студентов;

результаты трудоустройства;

отношение работодателей к выпускникам;

репутация выпускников среди работодателей;

связи с международной научной сетью;

относительная численность иностранных преподавателей и студентов;

устойчивость – социальное и экологическое влияние и тому подобное.

Какие вузы – в рейтинге лучших

Так, лучшими ЗВО Украины стали такие: