Рейтинг QS World University Rankings складають на основі глобального дослідження ЗВО світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).
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11 українських ЗВО потрапили до рейтингу QS World University Rankings 2024
У межах цього рейтингу виші оцінюють за низкою таких основних критеріїв як:
- репутація в академічному середовищі;
- цитованість наукових публікацій представників ЗВО;
- співвідношення кількості викладачів і студентів;
- результати працевлаштування;
- ставлення роботодавців до випускників;
- репутація випускників серед роботодавців;
- зв'язки з міжнародною науковою мережею;
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів;
- сталість – соціальний та екологічний вплив тощо.
Які виші – у рейтингу найкращих
Так, найкращими ЗВО України стали такі:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – позиція 681 – 690;
- Харківський національний університет імені Каразіна – позиція 691 – 700;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – позиція 731 – 740;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – позиція 901 – 950;
- Національний університет "Львівська політехніка" – позиція 951 – 1000;
- Сумський державний університет – позиція 951 – 1000;
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" – позиція 1001 – 1200;
- Одеський національний університет імені Мечникова – позиція 1001 – 1200;
- Львівський національний університет імені Івана Франка – позиція 1201 – 1400;
- Харківський національний університет радіоелектроніки – позиція 1201 – 1400;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – позиція 1201 – 1400.