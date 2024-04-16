Рейтинг QS World University Rankings складають на основі глобального дослідження ЗВО світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

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11 українських ЗВО потрапили до рейтингу QS World University Rankings 2024

У межах цього рейтингу виші оцінюють за низкою таких основних критеріїв як:

  • репутація в академічному середовищі;
  • цитованість наукових публікацій представників ЗВО;
  • співвідношення кількості викладачів і студентів;
  • результати працевлаштування;
  • ставлення роботодавців до випускників;
  • репутація випускників серед роботодавців;
  • зв'язки з міжнародною науковою мережею;
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів;
  • сталість – соціальний та екологічний вплив тощо.

Які виші – у рейтингу найкращих

Так, найкращими ЗВО України стали такі:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – позиція 681 – 690;

  • Харківський національний університет імені Каразіна – позиція 691 – 700;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – позиція 731 – 740;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – позиція 901 – 950;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – позиція 951 – 1000;
  • Сумський державний університет – позиція 951 – 1000;
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" – позиція 1001 – 1200;
  • Одеський національний університет імені Мечникова – позиція 1001 – 1200;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – позиція 1201 – 1400;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки – позиція 1201 – 1400;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України – позиція 1201 – 1400.