Рейтинг QS World University Rankings складають на основі глобального дослідження ЗВО світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS).

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11 українських ЗВО потрапили до рейтингу QS World University Rankings 2024

У межах цього рейтингу виші оцінюють за низкою таких основних критеріїв як:

репутація в академічному середовищі;

цитованість наукових публікацій представників ЗВО;

співвідношення кількості викладачів і студентів;

результати працевлаштування;

ставлення роботодавців до випускників;

репутація випускників серед роботодавців;

зв'язки з міжнародною науковою мережею;

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів;

сталість – соціальний та екологічний вплив тощо.

Які виші – у рейтингу найкращих

Так, найкращими ЗВО України стали такі: