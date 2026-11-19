Опубликованы результаты международного рейтинга лучших вузов Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027. В нем оценивается проведение междисциплинарных научных исследований.

Об этом сообщается на сайте Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings.

Как расположились в рейтинге украинские вузы?

Этот рейтинг охватывает 1 058 учебных заведений из 102 стран.

Лидером среди 24 представленных украинских университетов стал Сумской государственный университет.

Украинские университеты в мировом рейтинге

Университет Место в рейтинге Сумской государственный университет 501‒600 Луцкий национальный технический университет 601‒800 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 601‒800 Сумский национальный аграрный университет 601‒800 Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 601‒800 Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца 801‒1000 Львовский национальный университет им. И. Франко 801‒1000 Киевский национальный университет строительства и архитектуры 801‒1000 Национальный университет "Львовская политехника" 801‒1000 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 801‒1000 Национальный университет "Киевский авиационный институт" 801‒1000 Национальный университет пищевых технологий 801‒1000 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 801‒1000 Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова 801‒1000 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника 801‒1000 Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 801‒1000 Западноукраинский национальный университет 801‒1000 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 1001+ Хмельницкий национальный университет 1001+ Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 1001+ Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 1001+ Ужгородский национальный университет 1001+ Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 1001+ Государственный университет "Житомирская политехника" 1001+

Что известно об этом рейтинге?

Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оценивает способность высших учебных заведений проводить междисциплинарные научные исследования. То есть, насколько вуз умеет объединять различные науки для решения научных и практических проблем. Рейтинг учитывает следующие показатели:

ресурсы – насколько хорошо финансируются исследования;

процессы – инфраструктура для совместной работы исследователей;

результаты – качество и влияние научных исследований.

Ранее образовательный портал Education.ua обнародовал ежегодный рейтинг высших учебных заведений Украины. Он сформирован по результатам вступительной кампании, а также по показателям научной, исследовательской и образовательно-педагогической деятельности университетов.