57 украинских вузов попали в список лучших университетов Европы по версии рейтинга QS World University Rankings: Europe 2026. В целом он вместил 960 европейских ЗВО.

Об этом сообщается на сайте рейтинга. Как расположились украинские вузы – читайте дальше.

Какие вузы Украины попали в рейтинг?

"Золото" рейтинга среди вузов Украины получил Киевский национальный университет имени Шевченко. Он расположился на 288 строчке.

"Серебро" – у Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского" с 342 позицией.

"Бронзу" отдали Харьковскому национальному университету имени Каразина с 346 позицией.

Львовский национальный университет имени Франко получил 428 позицию.

Национальный университет "Львовская политехника" – 449 позицию.

Интересно! Лучшим университетом планеты в очередной раз признали Оксфордский университет из Великобритании. ETH Zurich занял вторую позицию, Имперский колледж Лондона получил третье место.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" имеет 461 позицию.

Сумской государственный университет оказался на 485 позиции рейтинга.

Межрегиональная академия управления персоналом получила 493 позицию.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – 511 – 520 позицию.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники завершил эту десятку на позиции 561 – 570.

Другие 47 украинских наших ЗВО оказались на позициях в промежутке 600 – 900 и 901+.

Что известно о рейтинге и оценке вузов?

QS World University Rankings: Europe 2026 – это региональный европейский рейтинг от международной аналитической компании QS (Quacquarelli Symonds). Он охватывает сотни университетов из разных стран Европы и оценивает их по академическим показателям, исследованиями, международностью и репутацией.

В этом рейтинге определяли лучших на основе 12 критериев, уточняют на сайте ЛНУ имени Франко. Последние сгруппировали по пяти основным направлениям оценивания:

исследования и открытия;

трудоустройство и результаты;

глобальное взаимодействие;

преподавание;

устойчивое развитие.

Какие вузы Украины были в мировом рейтинге?

В октябре прошлого года 22 университеты Украины попали в перечень лучших вузов мира по версии World University Rankings 2026 года.

Это на пять университетов больше чем в 2025 году.