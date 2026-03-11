  • По результатам нынешнего рейтинга, лучшим украинским вузом снова признали Сумской государственный университет.
  • Он закрепился на уровне 1001 – 1200 позиций мирового рейтинга.
  • Лучшим университетом планеты десятый год подряд признали Оксфордский университет.