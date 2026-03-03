Однако обучение на ИТ является недешевым. Об этом информирует Osvita.ua.

Сколько стоит обучение на ИТ?

Цены на обучение на контракте на ІТ-специальностях разные – в зависимости от учебного заведения и популярности конкретной специальности.

Рассмотрим стоимость обучения на бакалаврских специальностях ИТ-отрасли в 2025/26 учебном году.

Компьютерные науки

Эта специальность является самой популярной в ИТ-отрасли и одной из самых популярных среди всех специальностей высшего образования.

В основном год обучения здесь стоит 30 – 38 тысяч гривен. Некоторые вузы предлагают меньшие цены: 22 – 29 тысяч гривен.

Наименьшая стоимость – в Ровенском филиале Европейского университета – 22 тысячи гривен в год. Больше всего за обучение на Компьютерных науках придется отдать в Украинском католическом университете – 147 тысяч гривен в год.

Инженерия программного обеспечения

Обучение на этой специальности в основном будет стоить от 30 до 39 тысяч гривен в год. Меньше всего – в Николаевском филиале Европейского университета (23 тысячи гривен). Больше всего – в Американ Юниверсити Киев: 332 756 тысяч гривен в год.

Кибербезопасность и защита информации

Обучение на специалиста по кибербезопасности стоит в вузах Украины в основном 35 – 45 тысяч гривен в год.

Дешевле всего – в Центральноукраинском национальном техническом университете: 27,7 тысяч гривен. Дороже всего – в Киевской школе экономики: 132 500 гривен в год.

Компьютерная инженерия

Украинские вузы предлагают контрактное обучение по этой специальности за 30 – 40 тысяч гривен в год.

Меньше всего можно заплатить в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова: 15 600 тысяч гривен. Больше всего придется отдать за год обучения в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко: 61 300 гривен за год.

Информационные системы и технологии

Обучение по этой специальности стоит в основном 33 – 45 тысяч гривен в год.

Дешевле всего – в Профессиональном колледже связи и информатизации Государственного университета интеллектуальных технологий и связи: 22 100 тысячи гривен. Дороже всего – в Харьковском технологическом университете "ШАГ" – 105 тысяч гривен в год.

Системный анализ и наука о данных

Стоимость года обучения на бакалавриате здесь варьируется в диапазоне 26 – 42 тысяч гривен.

Самой низкой является стоимость обучения в Одесской политехнике: 18 тысяч гривен в год. Самой высокой – в Американ Юниверсити Киев: 332 756 гривен в год.

Прикладная математика

Это наименее популярная из всех специальностей ИТ-отрасли среди прошлогодних абитуриентов в вузы. Обучение на бакалавра здесь стоит 35 – 45 тысяч гривен в год.

Меньше всего придется заплатить за год обучения в Луцком национальном техническом университете: 29 700 гривен. Больше всего – в Киевской школе экономики: 87 500 гривен в год.

