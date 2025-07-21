Обнародовали первые списки поступающих в вузы

С 19 июля абитуриенты в Украине могут подавать заявления на поступление на бакалавриат в вузы. При этом уже можно просмотреть первые списки претендентов на получение высшего образования в этом году.

Ведь информационная система "Вступ.ОСВИТА.UA" начала информирование абитуриентов и всех заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании 2025 года. Об этом информирует Osvita.ua со ссылкой на 24 Канал.

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Где искать списки поступающих в вузы?

С 19 июля на сайте информационной системы публикуют рейтинговые списки поступающих на все специальности во всех вузах.

Списки абитуриентов с конкурсным баллом публикуют по каждой специальности и обновляют трижды в сутки (утром, днем и вечером).

Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуют также статусы заявлений, результаты вступительных экзаменов, баллы сертификатов НМТ, другую информацию, которая нужна для полного информирования о ходе вступительной кампании.

Абитуриенты, которые только планируют подавать заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в вузах и найти специальности по определенным параметрам.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Кроме того, перед подачей заявлений и установлением приоритетов абитуриенты могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за прошлые годы, что позволит сориентироваться относительно шансов на поступление в этом году.

Отметим, что подача заявлений продолжается онлайн через электронные кабинеты до 1 августа.