Рейтинговый, конкурсный, минимальный, проходной балл: как абитуриентам их различать

В рамках вступительной кампании абитуриенты сталкиваются с несколькими понятиями баллов. Речь идет о тестовом, рейтинговом, минимальном, конкурсном и проходном баллах.

Поэтому абитуриентам стоит знать, чем они отличаются. Подробности рассказывает Osvita.ua.

Как различать баллы при поступлении

Тестовый балл

Тестовые баллы получают все абитуриенты, сдающие НМТ. Общее количество правильных ответов по каждому предметному блоку и составляет тестовые баллы по четырем предметам.

Рейтинговый балл

Для участия в конкурсном отборе в вузы абитуриентам нужны рейтинговые баллы, то есть тестовые баллы, пересчитанные с помощью специальных таблиц пересчета, которые ежегодно утверждает МОН в Порядке приема на обучение в высшие учебные заведения.

Рейтинговые баллы предусматривают шкалу от 100 (минимально возможный для участия в конкурсном отборе в этом году) до 200 баллов.

Для того чтобы получить минимальные 100 рейтинговых баллов, абитуриент должен набрать минимально возможное количество тестовых баллов. В этом году такой порог составлял 15% правильных ответов по каждому предмету НМТ, а по украинскому языку и истории Украины – 15% + 1 правильный ответ.

Конкурсный балл

Для расчета конкурсного балла, необходимого для поступления, используются рейтинговые баллы по каждому предмету НМТ, которые умножаются на весовые коэффициенты, утверждаемые МОН.

Также в формуле конкурсного балла при наличии оснований учитываются баллы за творческий конкурс, отраслевые и региональные коэффициенты, баллы за успешное окончание подготовительных курсов высшего учебного заведения, особые успехи в спорте и т. д.

Проходной балл

Проходной балл на бюджет отражает минимальное количество баллов, которое необходимо набрать, чтобы иметь возможность конкурировать за место на бюджете в конкретном году. Проходной балл на бюджет формируется по результатам широкого конкурса с учетом всех абитуриентов, подавших заявления на определенную специальность. Совокупность поданных заявлений во все вузы формирует так называемый рейтинговый список.

Например, в списке 1000 абитуриентов, планирующих поступать на определенную специальность. А государственный заказ по всей стране составляет 560 бюджетных мест. Тогда первые 560 абитуриентов в рейтинговом списке с наивысшими баллами поступят на бюджет. А рейтинговый балл последнего абитуриента, который получит бюджетное место из этого списка, и будет проходным баллом на бюджет.

Каждый год проходной балл может несколько меняться, но основные тенденции сохраняются.

Минимальный балл для поступления на бюджет

Проходной балл не следует путать с минимально возможным для поступления. Для всех специальностей, за исключением отдельных случаев, минимальный конкурсный балл для допуска к конкурсному отбору определяет учебное заведение в своих Правилах приема. Однако существует определенный перечень специальностей, минимальный конкурсный балл для поступления на которые устанавливает МОН.

В 2026 году для специальностей C3 "Международные отношения", D4 "Публичное управление и администрирование", D8 "Право", D9 "Международное право", I1 "Стоматология", I2 "Медицина", I3 "Педиатрия", I4 "Медицинская психология" конкурсный балл для поступления как на контракт, так и на бюджет не мог быть меньше 150 баллов. А для специальности "Фармация" он не мог быть меньше 140 баллов.

Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не мог быть ниже 130 баллов.