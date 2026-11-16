Рейтинговий, конкурсний, мінімальний, прохідний бал: як вступникам їх розрізняти

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Тому вступникам варто знати, чим вони відрізняються. Деталі розповідає Osvita.ua.

Як відрізняти бали при вступі

Тестовий бал

Тестові бали отримують усі вступники, які складають НМТ. Загальна кількість правильно наданих відповідей за кожен предметний блок і становить тестові бали з чотирьох предметів.

Рейтинговий бал

Для участі у конкурсному відборі до вишів вступникам потрібні рейтингові бали, тобто тестові бали, переведені за допомогою спеціальних таблиць переведення, які щороку затверджує МОН у Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти.

Рейтингові бали передбачають шкалювання від 100 (мінімально можливий для участі у конкурсному відборі цьогоріч) до 200 балів.

Для того щоб отримати мінімальні 100 рейтингових балів, вступник має набрати мінімально можливу кількість тестових балів. Цьогоріч такий поріг становив 15% правильних відповідей з кожного предмета НМТ, а з української мови та історії України 15% + 1 правильна відповідь.

Конкурсний бал

Для розрахунку конкурсного бала, який потрібний для вступу, використовують рейтингові бали з кожного предмета НМТ, які множаться на вагові коефіцієнти, які затверджує МОН.

Також у формулі конкурсного бала за наявності підстав враховують бали за творчий конкурс, галузевий та регіональний коефіцієнти, бали за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти, особливі успіхи у спорті тощо.

Прохідний бал

Прохідний бал на бюджет відображає мінімальну кількість балів, які потрібно набрати, щоб мати можливість конкурувати за місце на бюджеті у конкретному році. Прохідний бал на бюджет формують за широким конкурсом з урахуванням усіх абітурієнтів, які подали заяви на певну спеціальність. Ця сукупність поданих заяв в усі виші формує так званий рейтинговий список.

Наприклад, у списку 1000 абітурієнтів, які планують вступати на певну спеціальність. А державне замовлення на всю країну становить 560 бюджетних місць. Тоді перші 560 вступників у рейтинговому списку з найвищими балами вступлять на бюджет. А рейтинговий бал останньої людини, яка отримає бюджет з цього списку, і буде прохідним балом на бюджет.

Кожного року прохідний бал може дещо змінюватись, але основні тенденції зберігаються.

Мінімальний бал для вступу на бюджет

Прохідний бал не варто плутати з мінімально можливим для вступу. Для усіх спеціальностей, крім винятків, мінімальний конкурсний бал для допуску в конкурсному відборі визначає заклад освіти у своїх Правилах прийому. Але існує певний перелік спеціальностей, мінімальний конкурсний бал для вступу на які визначає МОН.

У 2026 році для спеціальностей C3 «Міжнародні відносини», D4 «Публічне управління та адміністрування», D8 «Право», D9 «Міжнародне право», I1 «Стоматологія», I2 «Медицина», I3 «Педіатрія», I4 «Медична психологія» конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не міг бути меншим, ніж 150 балів. А для спеціальності «Фармація» він не міг бути меншим, ніж 140 балів.

Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не міг бути меншим, ніж 130 балів.