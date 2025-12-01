Феноменальная память: ученик из Киева установил рекорд Украины по числу пи
- 16-летний ученик Борис Васковец из Киева установил рекорд Украины.
- Он воспроизвел 300 знаков числа пи наизусть.
Ученик Борис Васковец установил рекорд Украины в номинации "Наибольшее количество знаков числа Пи, воспроизведенное наизусть подростком". Парень последовательно и безошибочно назвал 300 знаков.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в фейсбуке, отмечает 24 Канал. Рекордсмен – 16-летний ученик киевского лицея.
Что известно о рекорде и парне?
Ветрова отметила: число пи – бесконечное. Невозможно найти его конечное значение. Этого не смогли сделать даже суперкомпьютеры. Оно также не имеет повторяющихся шаблонов.
Руководительница Национального реестра рекордов Украины также рассказала: секрет памяти парня – в ритме. Музыкальная школа подарила парню чувство темпа, поэтому цифры для него звучат как рэп. Борис составляет их в мелодию, тренируется по ночам, а во время воздушных тревог продолжает упражняться даже в укрытии. Там ему легче собраться и успокоить мысли.
На рекорд школьника вдохновила учительница – Валерия Дуженко.
Отец парня рассказал ТСН, что Борис получил бытовую травму. Как следствие – сотрясение мозга и перелом костей. Чтобы улучшить моральное состояние ребенка, родители сделали радикальный шаг: переехали из Черкасс в Киев.
Когда ученик хотел стать актером, однако благодаря учительнице Дуженко полюбил точные науки. Именно она предложила принять участие в установлении рекорда, посвященном дню числа пи, в прошлом году в лицее.
Что такое число пи?
Это отношение длины окружности к его диаметру.
Число использовали еще ученые древнего Египта и Вавилона.
Оно встречается в математических и физических формулах и стало частью произведений искусства.
Какие изменения могут произойти в учебном процессе?
Недавно МОН Украины посоветовало школам рассмотреть введение изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов.
Учебные заведения имеют автономию и могут сами согласовывать изменения по продолжительности каникул, графика обучения и тому подобное.
Поэтому школам советуют рассмотреть возможность переноса уроков из зимних месяцев на июнь 2026 года (кроме выпускных классов) или увеличить продолжительность зимних каникул, перенеся на зиму весенний отдых учеников.
Среди предложенных вариантов – и переход на шестидневную учебную неделю вместо пятидневной. Она включает обучение в пределах двух смен.