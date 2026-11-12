В Украине стартует конкурс научных работ о Революции Достоинства
Национальный музей Революции Достоинства объявил о начале VII Всеукраинского конкурса студенческих научных работ на соискание награды имени Сергея Кемского. Прием заявок начнется 15 ноября 2026 года.
Участники смогут изучить Революцию Достоинства и ее значение для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов.
Когда подавать работы на конкурс
Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе студенты должны подать заявки и аннотации научных работ. Этот этап продлится с 15 ноября 2026 года по 1 марта 2027 года.
Второй этап предусматривает подачу полных текстов научных работ. Их будут принимать с 20 марта по 31 июля 2027 года.
Форму регистрации и детальные условия участия организаторы опубликуют 15 ноября на странице конкурса "Награда имени Сергея Кемского" в Facebook.
Что известно об этом конкурсе
Всеукраинский конкурс студенческих научных работ "Награда имени Сергея Кемского" был учрежден Национальным музеем Революции Достоинства совместно с общественной организацией "Семья Героев Небесной Сотни". В течение 2018–2026 годов в нем приняли участие 335 студентов из 190 учебных заведений Украины.
Сергей Кемский – Герой Украины, Герой Небесной Сотни, активист, политолог и публицист, уроженец Керчи. Он погиб 20 февраля 2014 года во время столкновений в центре Киева.
И. о. генерального директора Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло отмечает, что конкурс помогает сохранять память о Героях Небесной Сотни через исследование и осмысление их гражданского подвига.
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