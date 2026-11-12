В Україні стартує конкурс наукових робіт про Революцію Гідності

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Учасники зможуть дослідити Революцію Гідності та її значення для України. Про це пише РБК-Україна із посиланням на організаторів.

Коли подавати роботи на конкурс

Конкурс триватиме у межах двох етапів. На першому студенти мають подати заявки та анотації наукових робіт. Цей етап триватиме з 15 листопада 2026 року до 1 березня 2027 року.

Другий етап передбачає подання повних текстів наукових робіт. Їх прийматимуть із 20 березня до 31 липня 2027 року.

Форму реєстрації та детальні умови участі організатори оприлюднять 15 листопада на сторінці конкурсу "Відзнака імені Сергія Кемського" у Facebook.

Що відомо про цей конкурс

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Відзнака імені Сергія Кемського" започаткував Національний музей Революції Гідності спільно з громадською організацією "Родина Героїв Небесної Сотні". Протягом 2018 – 2026 років до нього долучилися 335 студентів зі 190 закладів освіти України.

Сергій Кемський – Герой України, Герой Небесної Сотні, активіст, політолог і публіцист родом із Керчі. Він загинув 20 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі Києва.

В. о. гендиректора Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло каже, що конкурс допомагає зберігати пам'ять про Героїв Небесної Сотні через дослідження та осмислення їхнього громадянського подвигу.