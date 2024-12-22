Кто кому швагро, а кто кому золовка: проверьте, знаете ли своих родственников
Часто не знаем, как правильно называть брата или сестру жены / мужа. Давайте определим семейный круг и приумножим словарный запас вместе.
Когда создается новая семья, появляются и новые родственники. Как их называть, чтобы понимать о ком идет речь рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Больше не дядькаем и не теткаем: как назвать братьев и сестер своих родителей
Как называются родственники мужа и родственники жены
Чтобы не запутаться в новых родственных связях и не обидеть кого-то из родственников, запомните кто кому кем приходится.
Супруги – пара, находящаяся в законном браке.
- "Чоловік" – мужчина по отношению к женщине, на которой он женился.
- "Дружина" – женщина по отношению к мужчине, с которым она вышла замуж.
Как называются родственники мужа:
- "Свекор" – отец мужа.
- "Свекруха" – мать мужа.
- "Дівер" – брат мужа, а его жена – "діверка" или "ятрівка".
- "Діверками" между собой будут і жены братьев.
- "Зовиця" – сестра мужа.
Как назовем родственников жены:
- "Тесть" – отец жены.
- "Теща" – мать жены.
- "Швагро / шваґер" / "шурин"/"шуряк" – брат жены.
- "Своячка" (иногда – "свість") – сестра жены.
- "Свояк" – муж свояченицы.
- "Свояками" – будут между собой будут мужья родных сестер.
З зятем все сложнее. Зять – это и муж дочери, и муж сестры, и муж золовки.
Невестка – жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по отношению к жене другого брата. Употребляется может также вместо золовка, своячка. Однако, в жену брата можно назвать – "братова" или "братиха".
Как называются новые родственники супругов / Инфографика libr.dp.ua
Сваты – родители супругов по отношению друг к другу.
- "Сват" – отец одного из супругов по отношению к родителям другого.
- "Сваха" ("свашка") – мать одного из супругов по отношению к родителям другого.
Сваты /Инфографика libr.dp.ua
Называйте правильно своих родственников!