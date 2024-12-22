Кто кому швагро, а кто кому золовка: проверьте, знаете ли своих родственников

Часто не знаем, как правильно называть брата или сестру жены / мужа. Давайте определим семейный круг и приумножим словарный запас вместе.

Когда создается новая семья, появляются и новые родственники. Как их называть, чтобы понимать о ком идет речь рассказывает 24 Канал.

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Как называются родственники мужа и родственники жены

Чтобы не запутаться в новых родственных связях и не обидеть кого-то из родственников, запомните кто кому кем приходится.

Супруги – пара, находящаяся в законном браке.

"Чоловік" – мужчина по отношению к женщине, на которой он женился.

– мужчина по отношению к женщине, на которой он женился. "Дружина" – женщина по отношению к мужчине, с которым она вышла замуж.

Как называются родственники мужа:

"Свекор" – отец мужа.

– отец мужа. "Свекруха" – мать мужа.

– мать мужа. "Дівер" – брат мужа, а его жена – "діверка" или "ятрівка".

– брат мужа, а его жена – или "Діверками" между собой будут і жены братьев.

между собой будут і жены братьев. "Зовиця" – сестра мужа.

Как назовем родственников жены:

"Тесть" – отец жены.

– отец жены. "Теща" – мать жены.

– мать жены. "Швагро / шваґер" / "шурин"/"шуряк" – брат жены.

– брат жены. "Своячка" (иногда – "свість" ) – сестра жены.

(иногда – ) – сестра жены. "Свояк" – муж свояченицы.

– муж свояченицы. "Свояками" – будут между собой будут мужья родных сестер.

З зятем все сложнее. Зять – это и муж дочери, и муж сестры, и муж золовки.

Невестка – жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по отношению к жене другого брата. Употребляется может также вместо золовка, своячка. Однако, в жену брата можно назвать – "братова" или "братиха".

Как называются новые родственники супругов / Инфографика libr.dp.ua

Сваты – родители супругов по отношению друг к другу.

"Сват" – отец одного из супругов по отношению к родителям другого.

отец одного из супругов по отношению к родителям другого. "Сваха" ("свашка") – мать одного из супругов по отношению к родителям другого.

Сваты /Инфографика libr.dp.ua

Называйте правильно своих родственников!