РОман или РомАн: где нужно ставить ударение

18 ноября в Украине отмечают День ангела Романа. По старому стилю праздновали 1 декабря.

В этот день именинники получают теплые слова приветствия и подарки. 24 Канал при этом подскажет, как не допустить ошибки в ударении имени Роман.

Как правильно ставить ударение в слове Роман?

Слово "Роман" / "роман" имеет несколько значений, подсказывает нам Словарь украинского языка.

Одно из них – мужское имя. Причем ударение в этом слове падает на второй слог. То есть РомАн, а не РОман, как любят иногда говорить украинцы.

Какие еще значения имеет слово "Роман"?

Слово "роман" – но уже как общее, а не собственное название, имеет еще несколько значений.

Большое по размеру и сложное по построению прозаическое (реже стихотворное) повествовательное произведение художественной литературы, в котором широко охвачены жизненные события, глубоко раскрывается история формирования характеров многих персонажей, их психология, быт и т.д. ("Настуся со скуки читала очень много книг, и все романов". (Нечуй-Левицкий, IV, 1956, 229). Любовные отношения, связи между мужчиной и женщиной (разговорное). ("В последние дни пребывания на свободе Шевченко гулял на свадьбе Кулиша и Анны Барвинок, роман которых завязался на зеленых праздниках у Галагана" (О. Вересай, 1959, 1959 145). То же, что ромен – народное название ромашки (редко). ("Ой по горі роман цвіте, Долиною козак іде" (Шевченко, II, 1963, 345).

Во всех этих словах ударение падает на второй слог.

Украинцы еще предложили к первому значению синоним "оповідь", а ко второму – "любість".

