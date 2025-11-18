РОман чи РомАн: де потрібно ставити наголос

18 листопада в Україні відзначають День ангела Романа. За старим стилем святкували 1 грудня.

У цей день іменинники отримують теплі слова вітання та подарунки. 24 Канал при цьому підкаже, як не припуститися помилки у наголошуванні імені Роман.

Як правильно ставити наголос у слові Роман?

Слово "Роман" / "роман" має кілька значень, підказує нам Словник української мови.

Одне з них – чоловіче ім'я. Причому наголос у цьому слові падає на другий склад. Тобто РомАн, а не РОман, як люблять іноді казати українці.

Які ще значення має слово "Роман"?

Слово "роман" – але вже як загальна, а не власна назва, має ще кілька значень.

Великий за розміром і складний за побудовою прозовий (рідше віршований) оповідний твір художньої літератури, в якому широко охоплено життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів, їхня психологія, побут тощо. ("Настуся з нудьги читала дуже багацько книжок, та все романів". (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 229). Любовні стосунки, зв'язки між чоловіком і жінкою (розмовне). ("В останні дні перебування на волі Шевченко гуляв на весіллі Куліша та Ганни Барвінок, роман яких зав'язався на зелених святах у Галагана" (О. Вересай, 1959, 145). Те само, що ромен – народна назва ромашки (рідко). ("Ой по горі роман цвіте, Долиною козак іде" (Шевченко, II, 1963, 345).

У всіх цим словах наголос падає на другий склад.

Українці ще запропонували до першого значення синонім "оповідь", а до другого – "любість".

