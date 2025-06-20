Российский обстрел снова повредил Одесскую политехнику

Во время атаки на Одессу ночью 20 июня пострадал корпус Национального университета "Одесская политехника". Предыдущий обстрел здания был два года назад.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Татьяну Овчаренко, доцента кафедры культурологии и философии культуры.

Смотрите также Один из вузов Одессы подвергся разрушениям в результате российской атаки

Как россияне повредили Одесскую политехнику

Враг снова ударил по университету.

Что у нас нового?! Прошло 2 года с того дня, когда прилетело в Политех. И вот опять. Сегодня пострадал химкорпус по улице Семинарской. Здесь находится наша кафедра культурологии и философии культуры,

– написала доцентка.

Поврежденный корпус Одесской политехники / Фото Tanya Teatralova

Оккупанты били по Одессе дронами, ранив 14 человек и убив одного. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, учебные заведения, магазины, автомобили горожан. Один из домов полностью уничтожен.

Из учебных заведений пострадали два учебных корпуса и студенческое общежитие Национального университета "Одесская юридическая академия". А еще научно-техническая библиотека, патентный отдел, лаборатории и актовый зал Одесского национального технологического университета.

А во время последней атаки на Киев был поврежден корпус КПИ.