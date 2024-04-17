Россия повредила центральный корпус Черниговской политехники

17 апреля 2024, 14:44
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Источник:

Суспильное Чернигов

Россия утром 17 апреля ударила ракетами по Чернигову. В результате удара есть погибшие, пострадавшие и повреждена инфраструктура.

Взрывная волна сильно задела и центральный корпус Черниговской политехники. Об этом сообщил ректор вуза Олег Новомлинец.

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Черниговская политехника получила повреждения в результате удара россиян

В результате ракетного удара врага в университете выбиты все окна и двери. К счастью, жертв нет.

Прошло без пострадавших, потому что люди вовремя ушли в укрытие,
– сообщил Новомлинец.

И добавил, что зарубежные партнеры уже знают о повреждениях и готовят помощь для вуза.


Россияне повредили Черниговскую политехнику / Олег Новомлинец

Россияне ударили по Чернигову 17 апреля: коротко

  • Россия нанесла удар по Чернигову утром 17 апреля.
  • Оккупанты нанесли три ракетных удара по городу, есть жертвы и пострадавшие.
  • "Прилеты" состоялись по густонаселенному району города, расположенном недалеко от центра.
  • Есть прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры.
  • От удара повреждены здания и автомобили.
  • На месте ракетных ударов работают экстренные службы и психологи.
Автор: Марія Волошин