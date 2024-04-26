"Открывают учебник, а там – Пушкин": как ученики реагируют на произведения русских авторов

После 24 февраля 2022 года в Украине из школьной программы убрали произведения всех российских авторов. Их заменили произведениями иностранных авторов.

24-летняя учительница Алина Мец, которая преподает зарубежную литературу в черновицком лицее, вспомнила: когда она училась в школе, около 50 процентов программы составляли именно российские авторы. В частности, Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Булгаков.

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Хотят ли ученики в Украине изучать произведения российских авторов

Педагог отмечает: сейчас эти произведения изъяли и добавили те, которые, на ее взгляд, являются более интересными.

Например, произведения Ульф Старк, которые изучают в седьмом, восьмом и девятом классах. Сейчас в программе есть Джейн Остин в девятом классе, также читаем "Убить пересмешника" Харпера Ли,

– рассказала Мец.

И добавила: то, что дети не изучают российских авторов, – это небольшая потеря. Ведь вместо них в программе появились произведения, которые поднимают более важные проблемы.

Дети сами не имеют желания читать произведения российских авторов,

– отметила учительница.

Она также говорит, что педагоги еще работают по старым учебникам, а программа уже новая.

Конечно ученики в учебниках видят этих авторов, открывают учебник, а там – Пушкин. И они с недовольным лицом спрашивают: "А что это мы будем Пушкина изучать?"

– отметила Мец.

Ранее молодой педагог из Черновцов рассказала, какие методы применяет в своей работе, чтобы заинтересовать учеников учиться. Об этом вы можете прочитать по ссылке.