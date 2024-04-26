24-річна вчителька Аліна Мец, яка викладає зарубіжну літературу у чернівецькому ліцеї, пригадала: коли вона вчилася у школі, близько 50 відсотків програми складали саме російські автори. Зокрема, Пушкін, Лєрмонтов, Блок, Єсєнін, Булгаков.

Дивіться також Пишуть 2 – 3 речення: 24-річна вчителька розповіла, як сучасні діти висловлюють думку

Чи хочуть учні в Україні вивчати твори російських авторів

Педагогиня зазначає: зараз ці твори вилучили і додали ті, які, на її погляд, є цікавішими.

Наприклад, твори Ульф Старк, які вивчають у сьомому, восьмому і дев'ятому класах. Зараз у програмі є Джейн Остін у дев'ятому класі, також читаємо "Вбити пересмішника" Харпера Лі,

– розповіла Мец.

І додала: те, що діти не вивчають російських авторів, – це невелика втрата. Адже замість них у програмі з'явилися твори, які порушують важливіші проблеми.

Діти самі не мають бажання читати твори російських авторів,

– наголосила вчителька.

Вона також каже, що педагоги ще працюють за старими підручниками, а програма вже нова.

Звичайно учні в підручниках бачать цих авторів, розгортають підручник, а там – Пушкін. І вони з незадоволеним обличчям питають: "А що це ми будемо Пушкіна вивчати?"

– зазначила Мец.

Раніше молода педагогиня з Чернівців розповіла, які методи застосовує у своїй роботі, аби зацікавити учнів вчитися. Про це ви можете прочитати за посиланням.