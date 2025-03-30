"Ручник", "тормоз", "дворник", как эти слова будут на русском – словарик автомобилиста
- Статья содержит украинские соответствия к русским названиям частей автомобиля, в частности: "ручник", "прєхранітель", "сплошна" и другие.
- В украинском языке есть своя профессиональная терминология для автомобильных частей, которую рекомендуется использовать вместо русизмов.
Водители и водительницы часто усваивают и используют русские названия частей автомобиля. Но зачем, если есть украинские.
В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" 24 Канал рассказывает, как на нашем языке звучат части автомобиля, ссылаясь на тикток Марии Словолюб.
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Как называть части авто на украинском языке
И от новичков, и от опытных водителей можно услышать русизмы для обозначения частей автомобиля. Поэтому идем на помощь и предлагаем вам украинские соответствия, к самым распространенным ошибкам.
Поэтому не русские, а украинские слова:
не "ручник" – а "стоянкове гальмо" или "ручнИк;"
не "прєхранітель" – а "запобіжник",
не "сплошная" линия – а "суцільна",
не "ремень безопасности" – а "пасок безпеки",
не "падлокотник" – а "підлокітник",
не "дворники" – а "склоочисники",
не "прицеп" – а "причіп",
не "седушка" – а "сидіння",
не "рычаг" – а "важіль",
не "тормоз" – а "гальмо",
не "зеркало" – а "дзеркало",
не "прикуриватель" – а "прикурювач",
не "обочина" – а "узбіччя".
А вот слова "кермо" и "руль" можно использовать равнозначно.
В украинском языке есть своя профессиональная терминология, поэтому пользуйтесь ею. А еще помните, что многих слов в украинском языке нет, как, например, слова "подшипник".
Как части авто будут на украинском: смотрите видео
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