"Ручник", "тормоз", "дворнік", як ці слова будуть українською – словничок автомобіліста

Водії та водійки часто засвоюють і використовують російські назви частин автівки. Але навіщо, якщо є українські.

У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" 24 Канал розповідає, як нашою мовою звучать частини автомобіля, посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Як називати частини авто українською

І від новачків, і від досвідчених водіїв можна почути русизми для позначення частин автівки. Тому ідемо на допомогу і пропонуємо вам українські відповідники, до найпоширеніших помилок.

Отож не російські, а українські слова:

не "ручнік" – а стоянкове гальмо чи ручнИк;

не "прєхранітель" – а запобіжник,

не "сплошна" лінія – а суцільна,

не "ремєнь безопасности" – а пасок безпеки,

не "падлокотнік" – а підлокітник,

не "дворніки" – а склоочисники,

не "прицеп" – а причіп,

не "сєдушка" – а сидіння,

не "ричаг" – а важіль,

не "тормоз" – а гальмо,

не "зеркало" – а дзеркало,

не "прікурєватель" – а прикурювач,

не "обочіна" – а узбіччя.

А от слова "кермо" і "руль" можна використовувати рівнозначно.

В українській мові є своя професійна термінологія, тому послуговуйтеся нею. А ще пам'ятайте, що багатьох слів в українській мові немає, як, наприклад, слова "підшипник".

Як частини авто будуть українською: дивіться відео

Водіть уважно та обережно і говоріть українською!