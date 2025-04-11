Руководительница УЦОКО рассказала, когда вернут ВНО

Из-за широкомасштабной войны выпускники сдают национальный мультипредметный тест, а не проходят внешнее независимое оценивание, в течение четырех лет подряд. В УЦОКО рассказали, вернут ли ВНО после завершения войны.

Но самым большим недостатком НМТ является то, что в пределах четырех часов нужно пройти оценивание по четырем предметам. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко "Освитории", отмечает 24 Канал.

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Когда вернут ВНО в Украине

Однако вышеупомянутый формат создает, по словам Вакуленко, огромную нагрузку на поступающих.

Как и определенное ограничение по содержанию тестов, которые мы можем предлагать. К примеру, развернутую форму ответа даже не рассматриваем – на нее невозможно выкроить время,

– добавила она.

И уточнила, что эти ограничения связаны исключительно с полномасштабной войной в Украине. Ведь есть участники, которым нужно добраться на НМТ с прифронтовых, временно оккупированных территорий и с территорий, где продолжаются боевые действия. И сделать это не один раз.

Вакуленко также отметила, что есть сложности и для поступающих, которые находятся за рубежом и хотят пройти тестирование. Однако сложности неизбежны.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Но надо понимать: когда мы получим нашу долгожданную победу – сразу ограничения не исчезнут. Учебные заведения не сразу восстановят полноценное функционирование, как и не все поступающие быстро вернутся в Украину. Поэтому мы хотели бы иметь более качественный долгосрочный формат вступительных испытаний,

– отметила руководительница УЦОКО.

И добавила, что НМТ прекрасно выполняет функцию отбора в вузы. Но УЦОКО огорчает отсутствие обратной связи с учебными заведениями. А также сообщение о том, что есть задания, чрезвычайно важные для образовательного процесса – задачи на доказательство или задачи с развернутым ответом или многошаговые задачи по математике.

Но этот компонент станет возможным только при более или менее стабильной схеме существования общества и государства. Мы хотим к нему вернуться, но когда это произойдет – нам скажет текущая ситуация и ее динамика,

– резюмировала Вакуленко.

Ранее мы рассказывали, где участнику НМТ-2025 найти данные о месте и дате сдачи тестирования.