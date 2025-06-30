Популярный учитель Цыганков получил орден от президента и "нарвался" на угрозы

Популярный украинский учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков получил весомую государственную награду. Его наградили орденом "За заслуги" III степени.

Награду ему вручил президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение педагога в соцсети.

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Цыганков наградили орденом "За заслуги" III степени

Учитель написал, что награду он изменений получить благодаря детям. И добавил, что это все – ради них.

Хватило бы только сил, чтобы все дети были счастливы. Хватило бы сил поддержать каждого,

– написал Цыганков.

Также поблагодарил президента за эту честь и награду и отметил, что она посвящена ученикам педагога.

Интересно! Орден "За заслуги" I, II, III степени – это государственная награда Украины для награждения выдающихся заслуг граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности.

В комментариях украинцы поздравили киевского учителя и пожалели, что у них такого педагога в школе не было.

Я думаю, с вас начнется новая эра учителей – вдохновенных, любящих и образованных!

– поделились подписчики.

Гейтеры позавидовали – Цыганков ответил

Деятельность Цыганкова и его награда от президента не прошла мимо внимания всех, кто ему завидует, и других гейтеров, то есть грязнокровок, злопыхателей, злопыхателей, ненавистников, которые критикуют чьи-то достижения, обесценивают их, выражают негативные комментарии или просто портят настроение и жизнь другим.

Учитель написал в твиттере, что ему начали звонить и угрожать. При этом поблагодарил их и заявил: "Так далеко пойдем. Молодцы".

Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе,

– написал педагог.

Также поблагодарил всех остальных за поддержку. И добавил, что все видит.

Ранее мы рассказывали, как Руслан Цыганков "зажег" на выпускном вместе с учениками.