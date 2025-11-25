"Запоминаются на всю жизнь": Руслан Игоревич вместе с учеником поразил сеть повербанком

Популярный украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков, известный как Руслан Игоревич, продемонстрировал, как в жизни каждому может пригодиться физика. К этому он приобщил своего ученика.

Они вместе решили смастерить повербанк. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение учителя в Threads.

Смотрите также Дети досыпают прямо в школе на полу: учитель показал ситуацию после ночной атаки России

Как Цыганков с учеником изготавливали повербанк?

Педагог написал: в связи с отключениями света и тем, что ученики часто просят повербанк, которого не хватает, – решил закупить составляющие и сделать повербанк вместе с учеником.

Этого повербанка должно хватить уже на много заряженных телефонов. Чтобы ученики оставались на связи,

– написал Цыганков.

И добавил: а вы говорите, что физика не понадобится.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Впоследствии Руслан Игоревич (заметим, что в этом случае именно Игоревич) сообщил, что вместе с учениками при отключенном свете доделывает второй павербанк.

Уже сегодня проверили в работе. Ученикам нравится. Это главное. И еще. Поддерживайте увлечение детей. Возможно когда-то, это увлечение перерастет во что-то большое,

– подчеркнул Руслан Игоревич.

Интересно! Популярный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков ранее также позволял своим ученикам поспать на первом уроке после ночной воздушной тревоги и атаки врага на столицу.

Как отреагировали украинцы?

Украинцы были поражены этим сообщением и так прокомментировали его:

В ДТЭК отметили: "Вас вообще можно как-то превзойти в учительстве? Хотим миллион таких историй!".

Не, ну после этого, звание "Учитель года" должно быть вашим.

Это не просто урок, а реальная помощь в сложное время! Такие проекты запоминаются на всю жизнь.

Уважение такому учителю.

Хотим к вам на урок физики.

Боже, почему у меня в школе не было таких учителей!



Комментарии к записи Цыганкова / скриншот

Смотрите также Увидел сумму – уволился: учителя откровенно рассказали, какую зарплату получают

Кто такой Руслан Игоревич?