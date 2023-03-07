"Русский в Украине исчезнет": языковед рассказала, через сколько лет это произойдет

То, что украинцы, общавшиеся ранее на русском языке, сейчас активно переходят на украинский, увеличивает коммуникативную мощность украинского языка. При этом меняет обрусевшие в колониальный период городские среды на украиноязычные.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала выдающаяся украинская языковед, доктор филологических наук и профессор Лариса Масенко.

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Через сколько лет русский язык исчезнет в Украине

Ничем не оправдана жестокая война, убийства, изнасилования и разрушения, которые совершают русские на нашей земле, по словам языковеда, изменили и отношение украинцев к русскому языку. Она уже никогда не будет иметь того влияния, которое достигло в колониальный период.

Русский язык потерял любые шансы на доминирование в некоторых украинских областях, как это было недавно. Можно предположить, что в течение жизни двух-трех поколений русский язык исчезнет из коммуникативного пространства нашей страны.

– подчеркнула Масенко.

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