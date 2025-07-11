Рыбалка или рыболовля: как правильно назвать это любимое летнее занятие
- В статье объясняется разница между терминами "рыбалка" и "рыбалка" в украинском языке, в частности, "рыбалка" касается лица, а "рыбалка" - процесса.
- Есть рекомендации по использованию украинских терминов вместо русских, например, "спорядження для риболовлі" вместо "снасти", "вудка" вместо "удочка".
Язык – это всегда источник невероятных интересностей. Если принять во внимание, что мы пытаемся очистить украинский от суржика, – то некоторые "перлы" и языковые извращения удивляют.
Как правильно на украинском рассказать о своем хобби "рыбалка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.
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Как сказать "рыбалка" на украинском языке
Это хобби очень распространено и среди мужчин, и женщин и доступно в любое время года. Некоторые считают это занятие медитацией и единением с природой – утренняя или вечерняя прохлада, плеск волн водоема (только не говорите – пруд), кваканье лягушек, жужжание насекомых и отсутствие человеческого шума. Речь идет о "рыбалке", как о занятии.
В теплое время года часто слышим: "Пошли на рыбалку!", "У меня новые снасти!", "Рыбак из меня еще тот!". Но все ли здесь звучит по-украински? Давайте выясним!
- Если мы говорим о процессе, то это "риболовля".
- Если это профессия, то это "рибальсьво" или "рибацтво".
- Человек, который ловит рыбу – это "рибалка".
- Место, где ловят рыбу – это "рибальня".
Поэтому, когда вы говорите, "Люблю рыбалку!", то у вас теплые чувства не к процессу, а к человеку. А идете не на рыбалку, а на "риболовлю"!
Рыбалка или рыболовля: смотрите видео
Уберем россиянизмы и из других терминов, которые касаются рыболовства:
- не снасти – знаряддя для рыболовлі, рибацьке спорядження,
- не удочка – а вудочка,
- не леска – а волосінь,
- не катушка – а котушка,
- можно и поплавок, и поплавець,
- можно и наживка, и приманка,
- не крючок – а гачок,
- не сеть – а сітка,
- не клев – а клювання.
Поэтому лучше сказать:
- не "Я ходил на рыбалку с новыми снастями", а "Я ходив на риболовлю з новим рибальським спорядженням".
- не "Рыбак забросил удочку и ждет клева", а "Рибалка закинув вудку й чекає клювання".
Если рыбалка – это ваша форма отдыха и релакса, то и рассказывайте о нем на украинском!