Сайт Минобразования не работает из-за хакерской атаки
7 февраля 2024, 12:01Читати новину українською
Источник:Минобразования Украины
Сайт Министерства образования и науки Украины перестал работать. Причиной стала российская кибератака.
В Минобразования говорят, что работают над решением проблемы. О возобновлении работы сайта сообщат дополнительно.
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Сайт Минобразования не работает
Так, сайт ведомства перестал работать утром 7 февраля. Пользователи на данный момент не могут его посетить.
Проблему подтвердил и глава министерства Оксен Лисовой.
Друзья, вдруг что – сайт Минобразования временно не работает из-за атак россиян. Но наши специалисты уже работают над возобновлением работы,
– написал министр в твиттере.
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