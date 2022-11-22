Чтобы не испугать, но спасти: как научить детей правилам минной безопасности

О том, как правильно поговорить с детьми, не испугав их, рассказала психолог Светлана Ройз.

Выберите время, когда ребенок не занят игрой или мультфильмом;

выберите место, где вам всем было удобно и безопасно. Чем сложнее разговор или тема, тем устойчивее должна быть наша поза, медленнее темп разговора;

скажите, что сейчас вы сами изучаете что-то совершенно новое и очень важное. При этом попросите ребенка помочь вам уяснить эту информацию;

напомните, что сейчас все мы помогаем нашей армии. Враг может причинять вред, даже если мы не видим его рядом. Мы сейчас в безопасности, но нам важно быть внимательными и помогать себе и другим;

помнишь собачку Патрона? Ты знаешь, чем он занимается? Он помогает находить взрывоопасные предметы. Взрывоопасные – это когда существует опасность взрыва. Представь, что мы проходим подготовку вместе с Патроном;

знаешь, какие бывают опасные предметы? Покажите изображение мины и спросите, знает ли ребенок, что это такое. Скажите, что это мина. Поначалу лучше показать иллюстрацию, а в следующий раз можно показать реальное фото;

спросите ребенка, на что ему похож этот предмет. Ответы могут быть разные. Выслушайте все варианты, а затем добавьте, что этот предмет называется мина и очень опасна. В ней спрятан взрывающийся механизм. Когда вы показываете картинку, если ребенок пытается коснуться самого изображения взрывоопасного предмета, скажите ему: "привыкаем – ни в коем случае даже на картинке мы не касаемся. Не трогай!";

наблюдайте за реакцией ребенка, если вы видите, что его вне изменилось, что мышцы напряглись, ребенок затаил дыхание – предложите обнять. И скажите: "Мы сейчас в безопасности. И будем в безопасности. Мы изучаем это, чтобы наши прогулки были веселыми и безопасными". Можно сказать ребенку: "помнишь во время карантина у нас были правила: носить маску, соблюдать дистанцию. А сейчас во время войны и после войны будут некоторое время новые правила. Быть внимательными и бдительными";

расскажите ребенку, где могут находиться мины. Они могут укрыться в траве, кустах, под деревьями, возле домов и изгородей; могут быть приклеены к стволам деревьев или притаиться в лесах, парках или детских площадках в тех городах, где продолжались боевые действия;