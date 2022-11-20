Дыши, двигайся, отдыхай: упражнения для школьников, которые помогут перезагрузить мозг
Из-за войны украинские школьники часто пребывают в стрессе. В том числе и те, которые находятся за границей.
Так что им обязательно нужно перегружать мозг. Для этого есть полезные и действенные упражнения. Какие, читайте в материале 24 канала.
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Какие упражнения помогут перегрузить мозг ребенка
Эти упражнения будут полезны как дошкольникам, так и учащимся 1 – 5 классов. Их могут смело использовать учителя и воспитатели даже во время тревоги в укрытии. Упражнения распространила Pure Edge.
Дышим
Это минута осознанности для дошкольников и школьников младшей школы. Да, попросите учащихся сесть в положение "Горы сидя" (т.е. выровнять спинку и прижаться к креслу) и сконцентрироваться. Они должны следить за своим дыханием. Также могут посвятить время скорейшему анализу тела и ощущений или наблюдать за звуками вокруг.
Морская звезда
- Сделайте морскую звезду ладошкой, широко растопырив пальцы;
- положите указательный палец другой руки на основание большого пальца;
- затем пальцем ведите по контуру нашей руки – морской звезды. Следите за указательным, не забывая дышать;
- вдох (пальчик двигается к кончику большого пальца);
- выдох (пальчик перемещается к основанию большого пальца с другой стороны);
- повторяйте эти движения, пока не обведете пальчиком контуры всей морской звезды.
Лодка на стульчике
Это упражнение также могут выполнять дошкольники и учащиеся младшей школы. Итак, повторяйте эти движения:
- отодвиньте стул от парты так, чтобы колени не были под ней;
- держитесь обеими руками за сиденье или за спинку стула;
- с вдохом приподнимите обе ноги. Следите за тем, чтобы колени были вместе, и старайтесь держать равновесие. Сделайте 3 – 5 мягких вдохов. Если вам сложно, можете приподниматься по одной ноге;
- попробуйте поднять колени немного выше и удержать при этом равновесие;
- выдохните воздух, поставьте ноги на пол и вернитесь в положение Горы сидя.
Серфер на стульчике
- примите положение Горы сидя, усевшись на край стульчика;
- поднимите изогнутую в колене правую ногу и отведите ее в сторону так, чтобы колено смотрело вправо. Опустите правую ногу на пол и следите, чтобы стопа была четко под коленом. Пальчики на правой ноге должны смотреть направо;
- выпрямите левую ногу и отведите ее налево, оставив стопу на полу. Пальчики левой ноги должны смотреть вперед;
- На вдохе вытяните руки в разные стороны на высоте плеч, словно вы – буква "Т";
- посмотрите на пальчики своей правой руки и сделайте в таком положении 3 – 5 вдохов;
- с вдохом вернитесь в положение Горы сидя;
- повторите те же шаги, изменив сторону.
Упражнение на равновесие
- Сделайте вдох, поднимите правую руку над головой, а левую ногу отведите назад, касаясь пола только пальчиками;
- с выдохом поднимите левую ногу, согнув колено, а правой рукой коснитесь его внутренней стороны;
- сделайте вдох, снова поднимите правую руку над головой, а левую ногу отведите назад, касаясь пола только пальчиками;
- с выдохом еще раз поднимите левую ногу, согнув колено, а правой рукой коснитесь его внутренней стороны;
- повторите те же шаги, изменив сторону.
Волна
- примите положение Горы;
- с вдохом отведите левую ногу далеко в сторону, а с выдохом сверните правую стопу наружу и согните правое колено. Во время вдоха поднимите обе руки на уровень плеч, разведя их в стороны (словно буква "Т"). Выдохнув, удерживайте это положение еще в течение двух вдохов-выдохов. Это положение Серфера;
- с вдохом отведите левую руку к левой голени, а правую руку протяните прямо вверх, в направлении потолка, выдохните воздух. Взгляд направьте на свою руку и сделайте в таком положении 2 вдоха;
- с вдохом вернитесь в положение Серфера;
- вдыхая, положите правую руку на правое бедро, а левую руку протяните над головой. Взглядом следите за левой рукой и сделайте 2 вдоха-выдоха в таком положении. Это положение Волны;
- с вдохом вернитесь в положение Серфера
- выдохнув, поставьте ноги вместе, возвращаясь в положение Горы.
- повторите те же шаги, изменив сторону.
Игры на осознанность
Школьники и дошкольники могут также поиграть в игру в колокольчик. Поэтому советы для учителя по выполнению этого упражнения:
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- попросите учащихся сесть за парты и сосредоточиться на своем осознанном дыхании;
- учитель ходит по комнате, наблюдая за учениками. Когда замечает расслабившегося и сосредоточившегося на своем дыхании ребенка, он останавливается возле него и звонит в колокольчик;
- теперь черед этого ученика ходить по комнате и наблюдать за одноклассниками. Как только он заметит ребенка, расслабленно и сосредоточенно следящего за собственным дыханием, он также должен зазвонить в колокольчик;
- если у учащихся упражнение не вызывает затруднений, вы можете предложить второй колокольчик, чтобы усложнить задание.
Практика признательности
- Сядьте удобно и, если хотите, можете закрыть глаза;
- подумайте о предмете, явлении, человеке или животном, за которые вы благодарны жизни. Это может быть что угодно и кто-либо;
- определенное время с благодарностью подумаем об этой вещи или человеке;
- а теперь подумайте о другой вещи или человеке, за которых вы благодарны жизни;
- и снова мы некоторое время с благодарностью думаем об этой вещи или человеке;
- понаблюдайте за своими ощущениями.
Банка мнений
Сначала встряхните "банк мыслей" перед классом, держа так, чтобы каждый ученик ее видел.
- примите положение Горы сидя;
- почувствуйте, как внутри тела двигается воздух с каждым вдохом-выдохом;
- продолжайте делать мягкие вдохи-выдохи, пока блестки не осядут на дне "банки мыслей";
- понаблюдайте за своими ощущениями;
- скажите ученикам, что если они чувствуют себя расстроенными или подавленными, они всегда могут воспользоваться "банкой мыслей", и она поможет ситуации;
- Представьте, что блестки – это ваши мысли. Когда "банку" встряхивают, блестки в ней летают так же хаотично, как иногда делают наши мысли в голове. Наблюдайте за тем, как они медленно оседают, помогая вам таким образом успокоиться;
- помните, что, научившись замечать свою взволнованность, вы сможете помогать себе успокаиваться.