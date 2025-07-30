В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Подать заявление на бакалавриат в вуз можно до 1 августа.

В МОН выделили три специальности, которые больше всего интересуют абитуриентов в рамках этой вступительной кампании. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в эфире национального телемарафона.

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Какие специальности являются самыми популярными среди поступающих в вузы?

Самыми популярными специальностями, которые выбирают абитуриенты в рамках нынешней вступительной кампании, являются следующие:

"Право";

"Менеджмент";

"Филология".

Винницкий при этом отметил, что рынок труда уже "перегрет" этими специалистами. Все же спрос на них среди поступающих является стабильно высоким.

Чиновник также акцентировал, что на вышеупомянутые специальности предусмотрели ограниченное количество бюджетных мест, а бесплатное обучение доступно только абитуриентам с самыми высокими баллами.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Винницкий также рассказал, по каким специальностям растет интерес абитуриентов. Это такие:

"Психология";

"Медицина";

"инженерия";

"Среднее образование".

Заместитель Лисового при этом заметил: вдохновляет, что популярность этих специальностей среди абитуриентов растет.