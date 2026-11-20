На каких специальностях в этом году был самый высокий проходной балл на бакалавриате
Период приемной кампании в этом году уже завершился. Сложнее всего было поступить на бюджетную форму обучения в бакалавриате на международные специальности.
Там проходной балл составил 185,5. Об этом сообщает Education.ua.
На каких специальностях был самый высокий проходной балл?
Также среди специальностей с самыми высокими проходными баллами – прикладная лингвистика и стоматология.
В целом перечень специальностей, по которым по результатам широкого конкурса вступительной кампании 2026 года сформировались самые высокие проходные баллы на бюджет при поступлении на бакалавриат и медицинскую магистратуру, выглядит таким образом:
|Специальность / специализация
|Проходной балл на бюджет
|
C3 "Международные отношения"
D8 "Право"
D9 "Международное право"
C1.02 "Международные экономические отношения"
|185,446
|B11.10 "Прикладная лингвистика"
|183,862
|
C2 "Политология"
C7 "Журналистика"
|183,426
|I1 "Стоматология"
|181,757
|
D1 "Учет и налогообложение"
D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок"
D3 "Менеджмент"
D4 "Публичное управление и администрирование"
D5 "Маркетинг"
D7 "Торговля"
J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг"
J3 "Туризм и рекреация"
|177,567
|B11.041 "Германские языки и литература (включая перевод), первый – английский"
|177,477
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B11.043 "Германские языки и литературы (включая перевод), первый – немецкий"
B11.044 "Германские языки и литературы (включая перевод), первый – шведский"
B11.051 "Романские языки и литературы (включая перевод), первый – испанский"
B11.052 "Романские языки и литературы (включая перевод), первый – итальянский"
|174,333
|C5 "Социология"
|169,137
|B11.038 "Славянские языки и литературы (включая перевод), первый – чешский"
|166,867
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B1.02 "Кино- и медиапроизводство"
B1.04 "Кино-, медиаведение"
|165,697
Что нужно знать о проходном балле на бюджет 2027 года?
Проходной балл – это минимальный конкурсный балл, с которым абитуриент в определенном году получил возможность поступить на бюджет по конкретной специальности. Он зависит от количества выделенных бюджетных мест и результатов других абитуриентов, претендующих на эти места.
Проходной балл на бюджет заранее неизвестен, поскольку он формируется на этапе конкурсного отбора, когда все абитуриенты уже подали заявления. В то же время проходные баллы предыдущей вступительной кампании могут помочь абитуриентам 2027 года сориентироваться в уровне конкуренции на различные специальности.
Ранее мы рассказывали, как различать рейтинговый, конкурсный, минимальный и проходной баллы.