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Там проходной балл составил 185,5. Об этом сообщает Education.ua.

На каких специальностях был самый высокий проходной балл?

Также среди специальностей с самыми высокими проходными баллами – прикладная лингвистика и стоматология.

В целом перечень специальностей, по которым по результатам широкого конкурса вступительной кампании 2026 года сформировались самые высокие проходные баллы на бюджет при поступлении на бакалавриат и медицинскую магистратуру, выглядит таким образом:

Специальность / специализация Проходной балл на бюджет C3 "Международные отношения" D8 "Право" D9 "Международное право" C1.02 "Международные экономические отношения" 185,446 B11.10 "Прикладная лингвистика" 183,862 C2 "Политология" C7 "Журналистика" 183,426 I1 "Стоматология" 181,757 D1 "Учет и налогообложение" D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" D3 "Менеджмент" D4 "Публичное управление и администрирование" D5 "Маркетинг" D7 "Торговля" J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг" J3 "Туризм и рекреация" 177,567 B11.041 "Германские языки и литература (включая перевод), первый – английский" 177,477 B11.043 "Германские языки и литературы (включая перевод), первый – немецкий" B11.044 "Германские языки и литературы (включая перевод), первый – шведский" B11.051 "Романские языки и литературы (включая перевод), первый – испанский" B11.052 "Романские языки и литературы (включая перевод), первый – итальянский" 174,333 C5 "Социология" 169,137 B11.038 "Славянские языки и литературы (включая перевод), первый – чешский" 166,867 B1.02 "Кино- и медиапроизводство" B1.04 "Кино-, медиаведение" 165,697

Что нужно знать о проходном балле на бюджет 2027 года?

Проходной балл – это минимальный конкурсный балл, с которым абитуриент в определенном году получил возможность поступить на бюджет по конкретной специальности. Он зависит от количества выделенных бюджетных мест и результатов других абитуриентов, претендующих на эти места.

Проходной балл на бюджет заранее неизвестен, поскольку он формируется на этапе конкурсного отбора, когда все абитуриенты уже подали заявления. В то же время проходные баллы предыдущей вступительной кампании могут помочь абитуриентам 2027 года сориентироваться в уровне конкуренции на различные специальности.