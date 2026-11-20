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Там прохідний бал становив 185,5. Про це повідомляє Education.ua.

На яких спеціальностях був найвищий прохідний бал?

Також серед спеціальностей з найвищими прохідними балами — прикладна лінгвістика й стоматологія.

Загалом перелік спеціальностей, на які за результатами широкого конкурсу вступної кампанії 2026 року сформувалися найвищі прохідні бали на бюджет при вступі на бакалаврат і медичну магістратуру, такий:

Спеціальність / спеціалізація Прохідний бал на бюджет C3 «Міжнародні відносини» D8 «Право» D9 «Міжнародне право» C1.02 «Міжнародні економічні відносини» 185,446 B11.10 «Прикладна лінгвістика» 183,862 C2 «Політологія» C7 «Журналістика» 183,426 I1 «Стоматологія» 181,757 D1 «Облік і оподаткування» D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» D3 «Менеджмент» D4 «Публічне управління та адміністрування» D5 «Маркетинг» D7 «Торгівля» J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг» J3 «Туризм та рекреація» 177,567 B11.041 «Германські мови та література (переклад включно), перша — англійська» 177,477 B11.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька» B11.044 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша — шведська» B11.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська» B11.052 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша — італійська» 174,333 C5 «Соціологія» 169,137 B11.038 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — чеська» 166,867 B1.02 «Кіно-, медіавиробництво» B1.04 «Кіно-, медіазнавство» 165,697

Що варто знати про прохідний бал на бюджет 2027?

Прохідний бал – це найнижчий конкурсний бал, з яким вступник у певному році отримав можливість вступити на бюджет на конкретну спеціальність. Він залежить від кількості виділених бюджетних місць і результатів інших вступників, які претендують на ці місця.

Прохідний бал на бюджет заздалегідь невідомий, оскільки він формується на етапі конкурсного відбору, коли всі вступники вже подали заяви. Водночас прохідні бали попередньої вступної кампанії можуть допомогти вступникам 2027 року зорієнтуватися в рівні конкуренції на різні спеціальності.