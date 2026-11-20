Вступна кампанія 2026 / Magnific
Період вступної кампанії цьогоріч вже завершився. Найважче у 2026 році вступити на бюджет бакалаврату було на міжнародні спеціальності.
Там прохідний бал становив 185,5. Про це повідомляє Education.ua.
На яких спеціальностях був найвищий прохідний бал?
Також серед спеціальностей з найвищими прохідними балами — прикладна лінгвістика й стоматологія.
Загалом перелік спеціальностей, на які за результатами широкого конкурсу вступної кампанії 2026 року сформувалися найвищі прохідні бали на бюджет при вступі на бакалаврат і медичну магістратуру, такий:
|Спеціальність / спеціалізація
|Прохідний бал на бюджет
|
C3 «Міжнародні відносини»
D8 «Право»
D9 «Міжнародне право»
C1.02 «Міжнародні економічні відносини»
|185,446
|B11.10 «Прикладна лінгвістика»
|183,862
|
C2 «Політологія»
C7 «Журналістика»
|183,426
|I1 «Стоматологія»
|181,757
|
D1 «Облік і оподаткування»
D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
D3 «Менеджмент»
D4 «Публічне управління та адміністрування»
D5 «Маркетинг»
D7 «Торгівля»
J2 «Готельно-ресторанна справа та кейтеринг»
J3 «Туризм та рекреація»
|177,567
|B11.041 «Германські мови та література (переклад включно), перша — англійська»
|177,477
|
B11.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька»
B11.044 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша — шведська»
B11.051 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська»
B11.052 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша — італійська»
|174,333
|C5 «Соціологія»
|169,137
|B11.038 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — чеська»
|166,867
|
B1.02 «Кіно-, медіавиробництво»
B1.04 «Кіно-, медіазнавство»
|165,697
Що варто знати про прохідний бал на бюджет 2027?
Прохідний бал – це найнижчий конкурсний бал, з яким вступник у певному році отримав можливість вступити на бюджет на конкретну спеціальність. Він залежить від кількості виділених бюджетних місць і результатів інших вступників, які претендують на ці місця.
Прохідний бал на бюджет заздалегідь невідомий, оскільки він формується на етапі конкурсного відбору, коли всі вступники вже подали заяви. Водночас прохідні бали попередньої вступної кампанії можуть допомогти вступникам 2027 року зорієнтуватися в рівні конкуренції на різні спеціальності.
Раніше ми розповідали, як розрізняти рейтинговий, конкурсний, мінімальний, прохідний бали.
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