СБУ уже ее разоблачила: "директор школы" на Херсонщине помогала оккупантам со сменой образования

Российские оккупанты на временно захваченных территориях пытались ввести свое образование. Некоторые педагоги решили помочь врагу в его преступлениях.

Смена школьного образования – едва ли не первое, за что брались оккупанты на территориях, которые им удавалось временно захватить. Они были убеждены в том, что они смогут навязать нашим детям свое мышление.

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Обычно наши педагоги демонстрировали героизм и отказывали оккупантам, и могли действовать против своей воли по принуждению и опасности. Но некоторые учителя решили перейти на сторону врага без каких-либо стимулов со стороны оккупантов.

СБУ разоблачила коллаборантку

Как заявили в СБУ, коллаборантке, которая решила вступить в должность "директора" и помочь россиянам внедрять их образование в украинской школе, уже сообщили о подозрении. Речь идет о школе в поселке Сивашское Херсонской области.

Местная жительница ранее уже работала директором этой школы, а затем перешла на должность учителя. Когда же пришли российские оккупанты, женщина решила через измену реализовать свои карьерные амбиции.

Оккупанты назначили ее "директором" Сивашской школы №2, где коллаборантка начала активно внедрять российские стандарты образования. Известно, что она даже ездила на "курсы переквалификации" в оккупированный Крым.

Женщина проводила пропаганду среди учителей, детей и родителей, а на торжествах по ее приказу поднимали российский флаг. За сотрудничество с врагом ей грозит до 3 лет лишения свободы.