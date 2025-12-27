Новый год на пороге: интересные сценарии праздника для учеников и учителей

Украинцы отпраздновали Рождество. Поэтому уже готовятся к встрече Нового года.

Большинство громко не будет праздновать, но думает, как все же украсить себе праздник в это время. 24 Канал предлагает разнообразные сценарии к празднику для учеников и учителей.

Какой сценарий новогоднего праздника выбрать?

Предлагаем вам такие сценарии на Новый год для учеников и учителей.

Сценарий новогоднего праздника 2026. Новогодняя волна 2026 или встреча поколений. Праздник можно проводить и для учеников старшего звена, и для учеников младших классов.

Ученикам, учителям и гостям праздника напомните, что сегодня есть возможность всем вместе загадать заветное желание и верить, что оно непременно сбудется в следующем году. Также то, что Новый, 2026, год непременно принесет душевное тепло и гармонию в каждую семью. Не забудьте при этом минутой молчания почтить память тех, кто пал, защищая нашу родную Украину.

Сценарий новогоднего праздника для 1 – 4 классов "Веселый праздник в гости спешит"

Сценарий веселый небольшой по объему и креативный, пишет "Всеобразование". Пригодится педагогам-организаторам, классным руководителям и заместителям директора по воспитательной работе при подготовке к новогодним праздникам с учениками 1 – 4 классов.

Сценарий новогоднего праздника для старшей группы "Карнавал у елки"

Организовать веселый творческий досуг для детей легко с этим сценарием. Также развивать у детей навыки сценической игры, артистические способности, умение перевоплощаться, фантазировать. Формировать творческое воображение, культуру речи и общения. Воспитывать интерес к созданию праздника.

Танцевальное новогоднее мероприятие "Танцуют все"

"На урок" предлагает сценарий классному руководителю для праздника в 11 классе. Сценарий подготовили в целом для учащихся 7 – 11 классов. Ученики по жеребьевке получают задание: представить определенный танцевальный стиль. Добавляется к стилю сюжет и тематика – Новый год. Продолжительность мероприятия – 50 минут. В состав жюри входят учителя и ученики.

Это помощь классному руководителю для праздника в 3 классе. Сценарий новогоднего праздника со сказкой на новый лад "Колобок" рекомендуют проводить на параллели учеников 3 классов. Можно задействовать до 80 учеников, сопровождаться новогодними песнями и танцами. Есть работа со зрителями.

