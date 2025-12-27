Укр Рус
Освіта Саморозвиток Новий рік на порозі: цікаві сценарії свята для учнів та вчителів
27 грудня, 20:37
3

Новий рік на порозі: цікаві сценарії свята для учнів та вчителів

Марія Волошин
Основні тези
  • 24 Канал пропонує різноманітні сценарії новорічних свят.
  • Вони підходять для учнів та вчителів. 

Українці відсвяткували Різдво. Тож уже готуються до зустрічі Нового року.

Більшість гучно не святкуватиме, але думає, як все ж прикрасити собі свято у цей час. 24 Канал пропонує різноманітні сценарії до свята для учнів і вчителів. 

Який сценарій новорічного свята обрати?

Пропонуємо вам такі сценарії на Новий рік для учнів та вчителів. 

  • Сценарій новорічного свята 2026. Новорічна хвиля 2026 або зустріч поколінь. Свято можна проводити і для учнів старшої ланки, і для учнів молодших класів.

Учням, учителям та гостям свята нагадайте, що сьогодні є можливість всім разом загадати заповітне бажання і вірити, що воно неодмінно здійсниться в наступному році. Також те, що Новий, 2026, рік неодмінно принесе душевне тепло і гармонію в кожну сім'ю. Не забудьте при цьому хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто поліг, захищаючи нашу рідну Україну. 

  • Сценарій новорічного свята для 1 – 4 класів "Веселе свято в гості поспішає" 

Сценарій веселий невеликий за обсягом та креативний, пише "Всеосвіта". Стане в нагоді педагогам-організаторам, класним керівникам та заступникам директора з виховної роботи при підготовці до новорічних свят з учнями 1 – 4 класів. 

  • Сценарій новорічного свята для старшої групи "Карнавал біля ялинки"

Організувати веселе творче дозвілля для дітей легко з цим сценарієм. Також розвивати у дітей навички сценічної гри, артистичні здібності, вміння перевтілюватися, фантазувати. Формувати творчу уяву, культуру мовлення та спілкування. Виховувати інтерес до створення свята.

  • Танцювальний новорічний захід "Танцюють всі"

"На урок" пропонує сценарій класному керівникові для свята в 11 класі. Сценарій підготували загалом для учнів 7 – 11 класів. Учні за жеребкуванням отримують завдання: представити певний танцювальний стиль. Додається до стилю сюжет і тематика – Новий рік. Тривалість заходу – 50 хвилин. До складу журі входять вчителі і учні.

Це допомога класному керівникові для свята у 3 класі. Сценарій новорічного свята з казкою на новий лад "Колобок" рекомендують  проводити на паралелі учнів 3 класів. Можна задіяти до 80 учнів, супроводжуватися новорічними піснями та таночками. Є робота з глядачами.

