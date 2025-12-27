Більшість гучно не святкуватиме, але думає, як все ж прикрасити собі свято у цей час. 24 Канал пропонує різноманітні сценарії до свята для учнів і вчителів.

Який сценарій новорічного свята обрати?

Пропонуємо вам такі сценарії на Новий рік для учнів та вчителів.

Сценарій новорічного свята 2026. Новорічна хвиля 2026 або зустріч поколінь. Свято можна проводити і для учнів старшої ланки, і для учнів молодших класів.

Учням, учителям та гостям свята нагадайте, що сьогодні є можливість всім разом загадати заповітне бажання і вірити, що воно неодмінно здійсниться в наступному році. Також те, що Новий, 2026, рік неодмінно принесе душевне тепло і гармонію в кожну сім'ю. Не забудьте при цьому хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто поліг, захищаючи нашу рідну Україну.

Сценарій новорічного свята для 1 – 4 класів "Веселе свято в гості поспішає"

Сценарій веселий невеликий за обсягом та креативний, пише "Всеосвіта". Стане в нагоді педагогам-організаторам, класним керівникам та заступникам директора з виховної роботи при підготовці до новорічних свят з учнями 1 – 4 класів.

Сценарій новорічного свята для старшої групи "Карнавал біля ялинки"

Організувати веселе творче дозвілля для дітей легко з цим сценарієм. Також розвивати у дітей навички сценічної гри, артистичні здібності, вміння перевтілюватися, фантазувати. Формувати творчу уяву, культуру мовлення та спілкування. Виховувати інтерес до створення свята.

Танцювальний новорічний захід "Танцюють всі"

"На урок" пропонує сценарій класному керівникові для свята в 11 класі. Сценарій підготували загалом для учнів 7 – 11 класів. Учні за жеребкуванням отримують завдання: представити певний танцювальний стиль. Додається до стилю сюжет і тематика – Новий рік. Тривалість заходу – 50 хвилин. До складу журі входять вчителі і учні.

Це допомога класному керівникові для свята у 3 класі. Сценарій новорічного свята з казкою на новий лад "Колобок" рекомендують проводити на паралелі учнів 3 класів. Можна задіяти до 80 учнів, супроводжуватися новорічними піснями та таночками. Є робота з глядачами.

