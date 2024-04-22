Упала в ущелье: подарок учеников спас учительнице жизнь

В Перу школьная учительница упала в ущелье и едва не погибла. Спас ее подарок учеников.

В результате падения педагог сломала обе ноги. Она выжила благодаря конфетам.

Смотрите также Пишут 2 – 3 предложения: 24-летняя учительница рассказала, как современные дети выражают мнение

Подарок учеников спас учительнице жизнь

Глория Мария Мачука Чинча последний год работала в начальной школе. 55-летняя педагог шла домой по горной тропе, поскользнулась и упала с высоты 15 метров в овраг.

Первые 24 часа она была без сознания. Затем как-то дотянулась до реки, чтобы утолить жажду. В общем педагог провела восемь дней в горах в Уаури. В течение этого времени ела только шоколадные конфеты и сыр, которые ей подарили ученики.

Родные вместе с правоохранителями начали искать женщину. Они нашли ее, когда услышали крики из подлеска.



Спасатели нашли потерянную учительницу в Перу / Jam Press

Спасателям пришлось спуститься вниз по склону скалы, чтобы добраться до местонахождения педагога. По дороге они нашли разделочную доску, на которой от руки было написано SOS и описание того, что произошло. Это помогло понять, что женщина упала и потерялась и не может самостоятельно передвигаться.

Учительница была сильно обезвожена и не могла двигаться из-за переломов ног, несколько сломанных ребер и синяки по всему телу.

Глорию положили на носилки и отвезли в медицинский центр в Амбаре, где ее встретили местные. Затем ее перевезли в больницу для дальнейшего лечения.

После спасения состояние здоровья женщины стабилизировалось. Она должна полностью выздороветь.

Учительница поблагодарила спасателей за то, что они ее нашли. Также пообещала своим ученикам, что вернется к работе, как только сможет.