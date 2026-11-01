"Сдвиг по фазе": как сказать на украинском, когда кто-то ведет себя странно
Знакомый ведет себя совершенно непонятно, коллега предлагает странные решения, а кто-то в очереди вдруг начинает спорить с совершенно очевидными фактами. В таких ситуациях иногда говорят: "У него сдвиг по фазе".
Давайте разберемся, откуда взялось это выражение и как передать его значение на украинском языке, со ссылкой на "Словарь фразеологизмов украинского языка".
Что означает это выражение и откуда оно происходит?
В повседневных разговорах хватает выражений, которыми описывают странное поведение человека. Одно из них – "сдвиг по фазе".
Выражение "сдвиг по фазе" изначально использовалось как технический термин в физике и электротехнике. Со временем оно приобрело переносное, шуточное значение – так стали говорить о странном, нелогичном поведении человека. По крайней мере, с 1994 года такое употребление уже зафиксировано в юмористических комментариях. Но когда именно оно возникло в устной речи, точно неизвестно.
Интересно! В физике "сдвиг фазы" – это разница между фазами двух колебательных процессов. Такое понятие используют, в частности, при описании волн и электрических сигналов. Прямое значение встречается в научно-технических текстах уже в 1957 году.
В украинском языке эту фразу можно услышать в вариантах – "здвиг фази", "здвиг по фазі" или "здвиг фаз".
Можно ли считать его русским и неприемлемым? Это выражение советской эпохи, и многие украинцы его знают и до сих пор используют.
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Какими украинскими выражениями его заменить?
Это выражение пришло из русского языка, и в соцсетях его называют "фразой миллениалов". Но подобные ситуации случались и до середины ХХ века, поэтому в украинском языке есть немало собственных остроумных аналогов-комментариев. Некоторые из них звучат гораздо выразительнее:
- Блекоти об'їстися.
- З дуба впасти.
- Без царя в голові.
- Глузд за розум завернув.
- В голові джмелі гудуть.
- Глузду позбутися (або втратити глузд).
- Не мати лою в голові.
- Розум набакир став (або мізки набакир).
- Не всі вдома.
Есть и технические, но есть и другие:
- Дах поїхав / потік / зсунувся.
- Клепки втратити (або "бракує клепки", "клепка вискочила").
- З котушок зірватися / злетіти.
В украинском языке достаточно точных выражений, поэтому есть с чего выбирать, чтобы говорить разнообразнее.