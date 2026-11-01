"Сдвиг по фазе": как сказать на украинском, когда кто-то ведет себя странно

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Давайте разберемся, откуда взялось это выражение и как передать его значение на украинском языке, со ссылкой на "Словарь фразеологизмов украинского языка".

Что означает это выражение и откуда оно происходит?

В повседневных разговорах хватает выражений, которыми описывают странное поведение человека. Одно из них – "сдвиг по фазе".

Выражение "сдвиг по фазе" изначально использовалось как технический термин в физике и электротехнике. Со временем оно приобрело переносное, шуточное значение – так стали говорить о странном, нелогичном поведении человека. По крайней мере, с 1994 года такое употребление уже зафиксировано в юмористических комментариях. Но когда именно оно возникло в устной речи, точно неизвестно.

Интересно! В физике "сдвиг фазы" – это разница между фазами двух колебательных процессов. Такое понятие используют, в частности, при описании волн и электрических сигналов. Прямое значение встречается в научно-технических текстах уже в 1957 году.

В украинском языке эту фразу можно услышать в вариантах – "здвиг фази", "здвиг по фазі" или "здвиг фаз".

Можно ли считать его русским и неприемлемым? Это выражение советской эпохи, и многие украинцы его знают и до сих пор используют.

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Какими украинскими выражениями его заменить?

Это выражение пришло из русского языка, и в соцсетях его называют "фразой миллениалов". Но подобные ситуации случались и до середины ХХ века, поэтому в украинском языке есть немало собственных остроумных аналогов-комментариев. Некоторые из них звучат гораздо выразительнее:

Блекоти об'їстися.

З дуба впасти.

Без царя в голові.

Глузд за розум завернув.

В голові джмелі гудуть.

Глузду позбутися (або втратити глузд).

Не мати лою в голові.

Розум набакир став (або мізки набакир).

Не всі вдома.

Есть и технические, но есть и другие:

Дах поїхав / потік / зсунувся.

Клепки втратити (або "бракує клепки", "клепка вискочила").

З котушок зірватися / злетіти.

В украинском языке достаточно точных выражений, поэтому есть с чего выбирать, чтобы говорить разнообразнее.