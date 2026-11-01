"Здвиг по фазі": як сказати українською, коли хтось чудить

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Розберімося, звідки взявся цей вислів і як передати його значення українською, з посиланням на Словник фразеологізмів української мови.

Що означає вислів і звідки він походить?

У побутових розмовах вистачає висловів, якими описують дивну поведінку людини. Один із них – "здвиг по фазі".

Вислів "сдвиг по фазе" спочатку використовували як технічний термін у фізиці та електротехніці. Згодом він набув переносного, жартівливого значення – так почали говорити про дивну, нелогічну поведінку людини. Принаймні з 1994 року таке вживання вже зафіксоване в гумористичних коментарях. Але коли саме воно виникло в усному мовленні, достеменно невідомо.

Цікаво! У фізиці "зсув фази" – це різниця між фазами двох коливальних процесів. Таке поняття використовують, зокрема, під час опису хвиль та електричних сигналів. Пряме значення зустрічаємо в науково-технічних текстах уже в 1957 році.

В українській мові фразу можна почути у варіантах – "зсув фази", "зсув по фазі" або "зсув фаз".

Чи можна його вважати російським та неприйнятним? Це вислів радянської епохи і чимало українців його знають та досі використовують.

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Якими українськими висловами замінити?

Цей вислів прийшов із російського мовлення і його називають, у соцмережах "фразою міленіалів". Але подібні ситуації траплялися і до середини ХХ століття, тому українська має чимало власних дотепних відповідників-коментарів. Деякі з них звучать значно виразніше:

Блекоти об'їстися.

З дуба впасти.

Без царя в голові.

Глузд за розум завернув.

В голові джмелі гудуть.

Глузду позбутися (або втратити глузд).

Не мати лою в голові.

Розум набакир став (або мізки набакир).

Не всі вдома.

Є і технічні, але інші:

Дах поїхав / потік / зсунувся.

Клепки втратити (або "бракує клепки", "клепка вискочила").

З котушок зірватися / злетіти.

Українська мова має достатньо влучних варіантів, тож є з чого вибирати, щоб говорити різноманітніше.