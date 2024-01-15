Сертификация-2024: в Украине стартовала регистрация учителей

15 января стартовала регистрация учителей для участия в сертификации. Педагогам при этом советуют не тянуть.

Заметим, что Минобразования приказом определило категории и предельное количество учителей, для которых проведут сертификацию в этом году.

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В Украине стартовала регистрация учителей на сертификацию

Регистрация стартовала 15 января и продлится до 30 января 2024 включительно. Будет проходить в два этапа:

основной (15 – 25 января) – в пределах предельного количества участников для каждого региона;

дополнительный (26 – 30 января) – в пределах общего предельного количества участников.

Если до окончания периода регистрации сформируют предельное количество бланков регистрационных карточек-заявлений согласно квоте участников сертификации, регистрацию прекратят досрочно.

Кто может принять участие

Так, участие в сертификации могут принять:

1500 учителей начальных классов;

1000 учителей математики;

1000 учителей украинского языка и литературы;

500 учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной и/или образовательной отрасли.

Как зарегистрироваться

Перед началом регистрации следует убедиться, что вы попали в категорию лиц, которые могут принять участие в сертификации 2024 года. В частности, имеете стаж не менее двух лет на соответствующей должности и справку из школы, которая это подтверждает. При этом школа – ваше основное место работы.

Для успешной регистрации нужно: